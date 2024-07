Whatsapp: Krasse Neuerung! Nutzer werden es schnell bemerken

Whatsapp ist der Anbieter schlechthin, wenn es darum geht, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Millionen von Textnachrichten werden täglich über den Messenger hin- und hergeschickt. Aber nicht nur Textnachrichten werden verschickt, auch die Option der Sprachnachrichten wird oft und gerne genutzt.

Schließlich gibt es immer wieder Situationen, in denen eine Textnachricht unpraktisch ist. Zum Beispiel, wenn man eine längere Geschichte erzählen möchte oder gerade keine Hand zum Tippen frei hat. Dann kommen Sprachmemos zum Einsatz. Doch die können sich gerade bei Plaudereien in die Länge ziehen und plötzlich hat man als Chatpartner eine dreiminütige Audio im Chat. Aber nicht immer hat man Zeit, sich diese anzuhören. Genau dafür ist das neue Update gedacht.

Whatsapp: Keine Lust, Sprachnotizen anzuhören?

Whatsapp arbeitet schon seit längerem an einer Funktion zum Transkribieren von Sprachnotizen. Das neueste Beta-Update für Android 2.24.15.5 ermöglicht es jetzt Testern, Sprachnachrichten in Text zu transkribieren, wie „WABeta Info“ berichtet.

Bislang stehe diese Funktion jedoch lediglich einer begrenzten Gruppe von Usern zur Verfügung. Wie ein Screenshot von „WABetaInfo“ zeigt, können einige Beta-Tester die Transkriptionsfunktion für eingehende und ausgehende Sprachnachrichten aktivieren.

Whatsapp-Funktion noch nicht auf Deutsch

Mit dem Update können Betatester Sprachdatenpakete für Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Hindi herunterladen, um die Transkriptionsfunktion zu nutzen. Die Tatsache, dass WhatsApp Datenpakete für diese fünf Sprachen anbietet, deutet darauf hin, dass diese Funktion derzeit nur einer begrenzten Anzahl von Nutzern in einigen Ländern zur Verfügung steht, in denen die jeweiligen Sprachen weit verbreitet sind oder unterstützt werden. In Deutschland müssen sich die Nutzer also noch etwas gedulden.

Nicht nur für Menschen, die gerade zu faul oder nicht in der Lage sind, eine Sprachnachricht anzuhören, hat diese Funktion Vorteile. Menschen mit Hörbehinderungen ermöglicht es, problemlos und ohne Einschränkungen an dem Gespräch teilzunehmen. Wann dieses Update für alle Whatsapp-User in Deutschland verfügbar sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.