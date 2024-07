Whatsapp: Versteckte Funktion enthüllt – Nutzern hilft sie enorm

Tagtäglich nutzen Millionen von Menschen Whatsapp, um mit Familie, Freunden und Bekannten in Verbindung zu bleiben. Kein Wunder, dass sich die Macher der App immer wieder neue Features einfallen lassen, um die Nutzer bei Laune zu halten. So auch jetzt.

Whatsapp-Nutzer, aufgepasst! Es wurde eine neue Funktion enthüllt, die dir das Leben um einiges leichter macht. Bislang ist sie versteckt gewesen, denn das Update gibt es eigentlich schon seit April 2024. Das Online-Fachportal „Wabetainfo“ kennt die Hintergründe.

+++Whatsapp spricht Warnung an Nutzer aus – alle Daten könnten gelöscht werden+++

Whatsapp lässt User einige Sekunden sparen

So ist mit dem neuen Update ein besonderer Shortcut eingeführt worden – und der bringt einen großen Vorteil mit sich. So kannst du nämlich ein Bild im Chat schnell und ohne große Umwege teilen! Ansonsten musst du dazu im Chat erst auf das Plus-Symbol tippen, anschließend wählst du dann die Option „Bild“ aus. Dann klickst du einfach auf das gewünschte Foto aus deiner Galerie.

+++Whatsapp: Achtung, wenn du eine unbekannte Nachricht bekommst, solltest du sehr vorsichtig sein+++

Wenn du seit dem Update das Plus-Symbol länger gedrückt hältst, springst du sofort in die Galerie. So sparst du dir einige Sekunden. Doch es gibt einen Haken: Die Funktion ist bislang nur auf iOS-Geräten verfügbar. Hast du ein Smartphone mit Android-System, kannst du die Funktion also leider nicht nutzen. Unbekannt ist bislang, ob es sie eines Tages auch auf Android-Geräten geben wird.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Whatsapp mit zahlreichen anderen Neuerungen

Doch das war nicht die einzige Neuerung, die es kürzlich bei Whatsapp gab. So soll es möglich sein, auf eine Videonachricht auch mit einer Videonachricht zu antworten. Bisher geht das nämlich nur bei Text- und Sprachnachrichten. Obendrein will Whatsapp Videoanrufe durch neue Augmented-Reality-Funktionen (AR) wie individuelle Hintergründe, Gesichtsfilter, Retusche-Optionen und weitere Effekte aufwerten. Mehr dazu liest du hier.