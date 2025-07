Urlauber müssen HIER höllisch aufpassen – Kabel 1 warnt vor miesen Abzocken! „Ordentlich zur Kasse gebeten“

In Deutschland beginnen die ersten Sommerferien. Das heißt, zumindest in einigen Teilen des Landes startet die Urlaubs-Hochsaison bereits. Und damit auch die Motivation einiger Betrüger in diversen Touristengebieten, Reisende über den Tisch zu ziehen.

Kabel 1 warnt nun Urlauber davor, abgezockt zu werden. Im Rahmen der Doku „Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur“ mit Peter Giesel als Reisebegleiter werden am Donnerstagabend (3. Juli) wieder Hotspots verraten, an denen Touris besonders aufpassen müssen.

Diesmal geht es für Moderator Peter Giesel nach Kenia und Mauritius. Das ostafrikanische Land und der Inselstaat im Indischen Ozean sind begehrte Reiseziele in den Ferien und darüber hinaus. Doch nicht alles, was Gold ist, glänzt auch vor Ort.

Urlauber müssen aufpassen – Kabel 1 warnt Touristen

Auf der Internetseite des Senders warnen Kabel 1 und Giesel nun die Zuschauer und Reiseinteressierten davor, alles zu überstürzt mitzumachen. So heißt es konkret in einem Post zur Sendung:

„Mauritius und Kenia – zwei Reiseziele mit einmaliger Natur und paradiesischen Stränden. Doch hinter der Idylle lauern die Abzocker: überteuerte Safaris, dubiose Souvenirs und aufgeblähte Preise – hier heißt es, wachsam zu bleiben, um nicht für alles doppelt zu zahlen.“

Deshalb sollten Urlauber einen Tipp unbedingt beherzigen: „Wer nicht aufpasst, wird schnell für seine Erlebnisse ordentlich zur Kasse gebeten.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Los geht es um 20.15 Uhr bei Kabel 1 sowie in der Mediathek bei Joyn. Und es wird offenbar einiges los sein in der neuen Episode der Doku. Denn so viel darf Peter Giesel schon verraten: „Ich kann sagen, in der Woche passiert noch was. Es knallt. […] Jede Menge Action, jede Menge Spannung und alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr mal vorhabt, in Kenia oder Mauritius Urlaub zu machen.“

Einige Zuschauer können es kaum abwarten, bis wieder neue Urlaubs-Abzocken aufgedeckt werden. In den Kommentaren heißt es unter anderem: