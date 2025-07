„Kabel 1“-Reporter warnt Urlauber vor Touristenstadt – „Biste dein ganzes Geld los“

In einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen, in anderen lassen sie ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. Und das bedeutet für viele Deutsche auch gleichzeitig Urlaubs-Hochsaison. Doch Vorsicht! In einigen Touristengegenden lohnt es sich, sich zuvor gut zu informieren, um fiese Abzocken zu verhindern.

„Kabel 1“-Reporter Peter Giesel wendet sich im TV-Format „Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur“ an die Zuschauer. Sie sollten höllisch aufpassen, wenn sie nach Irland und Schottland reisen.

„Kabel 1“-Star warnt Urlauber vor dieser Stadt

In seinem Format beobachtet der TV-Star Urlaubsbetrüger und begibt sich zu Touristen-Hotspots, an denen sie öfter ihr Unwesen treiben. Im Anschluss werden sie vom „Kabel 1“-Team vor der Kamera damit konfrontiert.

In der neuen Folge, die am Donnerstag (17.07.) bei Kabel 1 ausgestrahlt wird, reist Peter Giesel nach Irland und Schottland. Dort macht er brisante Entdeckungen, wie er bereits bei Instagram anmerkt.

„3, 2, 1 bist du dein ganzes Geld los, wenn du in Dublin an die falschen Läden gerätst. Deswegen haben wir uns ein paar Tage hier rumgetrieben, um Ihnen und Euch zu zeigen, wie man in Irland und vor allem in Dublin einen tollen City-Trip verleben kann und das Land drum herum auch noch genießen kann“, verspricht der TV-Star seinen Fans. Und er kann einiges an Urlaubsabzocken vorweisen.

„Wir haben dabei: Unfassbare Bierpreise, schockierende Whiskeypreise, wir haben Kutschfahrten, wo uns die Kasse explodiert ist…“ Kurzum: Wer zum Beispiel einen Trip in Irlands Hauptstadt plant, muss damit rechnen, dass er mehr bezahlt, als eigentlich vorgesehen war. Ein Zuschauer stimmt dem Urlaubs-Checker zu und kommentiert bei Instagram: „Bin damals auch in Dublin mit der Kutsche gefahren, ist echt ne Frechheit.“

Wie frech das Ganze wird und warum ein vermeintlicher Betrüger sogar mit der Polizei provoziert, kannst du am Donnerstagabend um 20.15 Uhr bei Kabel 1 sehen. Danach ist die Folge auch in der Mediathek bei Joyn abrufbar.