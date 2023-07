Keine Lust mehr auf Arbeitsnachrichten in der Freizeit? Dann gibt es demnächst DAS Update für dich bei Whatsapp! Du kannst dich schon mal freuen.

Der Messenger hat eine neue Funktion in petto, die dir den Feierabend und das Wochenende von arbeitsbezogenen Chats freihält. Dafür musst du – wenn der Zeitpunkt gekommen ist – nur die neueste Whatsapp-Version herunterladen und los geht’s!

Whatsapp bringt Filterfunktion

Sobald das Update durch ist, brauchst du dir nur noch die neueste App-Version herunterzuladen. Und dann kannst du endlich deine Nachrichten filtern. Das geht über die Chatliste gleich im Startfenster.

Dabei lässt du dann ganz einfach die arbeitsbezogenen Chats aus. Auf diese Weise werden dir diese Nachrichten nicht mehr angezeigt. Das kann eine gute Maßnahme am Wochenende oder nach Feierabend sein. So lässt sich eine gesündere Work-Life-Balance bewahren.

Aber aufpassen! Am Montag oder zu Schichtbeginn solltest du die Chats wieder hinzufügen, sonst bekommst du eventuell wichtige Informationen nicht mit.

So filterst du Nachrichten

Mit der Filterfunktion kannst du leicht deine Chats ordnen und auch ältere Konversationen im Nu finden. Kein lästiges Scrollen mehr, bis der Daumen wehtut. Die Filter befinden sich oben und die drei Tabs, die dort sonst stehen, sind dann unten in der Navigationsleiste.

Filtern lassen sich Nachrichten nach „ungelesen“, „persönlich“ und „arbeitsbezogen“. Das klappt allerdings noch nicht bei Gruppenchats. Jedoch könnte Whatsapp das in Zukunft noch in Angriff nehmen, vermutet „Wabetainfo“. Wann das Update kommt, ist ebenfalls noch ungewiss. Sobald es so weit sein wird, werden wir darüber berichten.