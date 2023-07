Einmal draufgeklickt, einmal nicht nachgedacht und zack hast du den Salat. Wer sich im Internet bewegt, kann gar nicht vorsichtig genug sein. Das gilt auch für den Messenger Whatsapp.

+++ Whatsapp: Achtung! Bei diesem Symbol musst du dich vorsehen +++

Denn immer wieder werden über Whatsapp dubiose Nachrichten verbreitet, die den Nutzern schaden können. Wie du die entlarvst, haben wir dir hier zusammengefasst.

Gefährliche Whatsapp-Kettenbriefe und wie du sie erkennen kannst

Kettenbriefe kennt jeder. Oft bringen sie einem zum Lachen oder drohen einem Pech an, wenn man sie nicht schnell genug an zehn weitere Personen verschickt. Doch es gibt auch Kettenbriefe, die eine reale Gefahr für dich darstellen können. Sie werden gezielt verschickt, um Unruhe zu verbreiten und Panik auszulösen.

Auch gefährlich: Whatsapp: Gefährliche Nachricht im Umlauf – Mann verliert ein Vermögen

Dazu zählen solche, die beispielsweise vor einem Virus warnen oder vor einem bestimmten Kontakt. So soll der Virus XY bei der Annahme eines bestimmten Kontaktes gleich deine gesamte Festplatte zerstören und Daten abziehen. Darum solltest du den Kontakt nicht annehmen, nicht abheben, wenn eine bestimmte Nummer anruft und so weiter und so fort. Und dann sollst du natürlich auch noch allen in deiner Kontaktliste Bescheid geben. Das ist aber großer Quatsch.

Whatsapp-Meldung von der Polizei?

Oft gibt es auch Kettenbriefe, die angeblich eine Meldung der Polizei beinhalten. Diese warnt dann vor Personen, die eine Straftat begehen wollen und unter falschem Vorwand in deine Wohnung kommen. In diesem Fall ist es leicht, das zu überprüfen. Einfach im Internet informieren oder bei der Polizei nachfragen.

Mehr Themen:

Der Klassiker ist natürlich das vermeintlich gewonnene Gewinnspiel, wonach du auf einen Link anklicken sollst, um deinen Gewinn einzustreichen. Hier gilt wie bei allem: Nie auf einen Link unbekannter Herkunft klicken! Danach kann Schadsoftware heruntergeladen werden oder du wirst auf einer Phishing-Seite nach privaten Informationen oder sogar Kontodaten gefragt und verlierst am Ende noch Geld.

Whatsapp-Kettenbriefe entlarven

Kettenbriefe werden meist einfach weitergeleitet, da sie so möglichst schnell an mehrere Kontakte verschickt werden können. Whatsapp zeigt dir das anhand eines Pfeils mit der Information „weitergeleitet“ unter der Nachricht an. Ein weiteres Indiz können Rechtschreib- oder Grammatikfehler sein oder seltsame und holprige deutsche Formulierungen.

Das mit den Links ist ja bereits geklärt. Und ansonsten gilt immer: Informiere dich! Lieber einmal mehr die Suchmaschine anschmeißen, als es nachher zu bereuen.