Whatsapp: Gefährliche Nachricht im Umlauf – Mann verliert ein Vermögen

Leider passiert es immer wieder: Über Whatsapp schreiben Betrüger ältere Menschen an, geben sich als ihre Kinder aus, behaupten sie seien in einer Notlage und fordern Geld. Häufig bemerken die Opfer den Betrug sofort, doch hin und wieder klappt die fiese Masche.

So auch bei einem 66-Jährigen Mann aus Monheim. Er erhielt über Whatsapp eine Nachricht von Betrügern, die sich als seine Tochter ausgaben. Insgesamt erbeuteten die Täter so eine Summe in Höhe von fast 16.000 Euro.

Whatsapp: Mann wird Opfer von fieser Betrugsmasche

Es war eigentlich ein ganz normaler Morgen, als der Mann plötzlich eine Nachricht bei Whatsapp erhielt. Seine Tochter habe eine neue Nummer und benötige dringend finanzielle Unterstützung. Die Betrüger überzeugten den Mann davon, ihnen Geld zu überweisen.

+++ Whatsapp: Vorsicht! Wenn du dieses Symbol siehst, musst du höllisch aufpassen +++

Erst überwies das Opfer laut einem Bericht der Polizei rund 2.000 Euro, doch es folgten mehrere Transaktionen. Erst als erst fast 16.000 Euro an die Betrüger überwiesen hatte, bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Er ging zur Polizei, die sofort die Ermittlungen aufnahm.

So kannst du dich schützen!

Es ist nicht das erste Opfer, dieser weit verbreiteten Betrugsmasche. Immer wieder kontaktieren Betrüger ahnungslose Menschen bei Whatsapp, geben sich als Verwandte in Notsituation aus und verlangen Geld.

Damit dir das nicht passiert, solltest du folgende Punkte unbedingt beachten:

Sei skeptisch, wenn dich eine unbekannte Nummer kontaktiert und sie um Geld bittet Kontaktiere deine Verwandten unter der dir bekannten Nummer. Erst so lässt sich feststellen, ob ein Nummernwechsel stattgefunden hat Schalte die Polizei ein, wenn du einen Betrug vermutest

Das könnte dich auch interessieren:

Für die Polizei ist dieser Vorfall noch einmal ein Anlass eindringliche vor der Whatsapp-Masche zu warnen und die Bürger zu sensibilisieren.