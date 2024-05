Comdirect: Obacht vor dieser Nachricht! Sie könnte dich ein Vermögen kosten

Alle Comdirect-Kunden aufpasst. Momentan geht eine Nachricht im Online-Banking herum, die man nicht beantworten sollte. Wer auf die Nachricht hereinfällt, könnte am Ende viel Geld verlieren. So erkennst du die betrügerische Nachricht.

Comdirect: Verbraucherzentrale warnt vor dieser Phishing-Mail

Derzeit warnt die Verbraucherzentrale alle Kunden von Comdirect vor einer neuen Betrugsmasche. „Heute erreichen uns vermehrt Phishing-Mails im Namen der Comdirect unter dem Betreff „Aktualisieren Photo-TAN Comdirect-02.05.2024“, so die Verbraucherzentrale. In der betrügerischen E-Mails werden Comdirect-Kunden dazu aufgefordert, ihre „Phototan“ zu bestätigen.

+++ Comdirect-Kunden erhalten gefährliche Nachrichten – es geht um ihr Konto! +++

Um die Phototan zu bestätigen, werden die Kunden dazu aufgefordert, sich bei ihrem Online-Banking anzumelden, den erforderlichen Schritten zu folgen und die Korrektheit aller Angaben festzustellen. Der Vorgang müsse aber innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgen. Danach sei für die Bestätigung noch ein neuer „Phototan-Brief“ erforderlich, der in der Bankfiliale bestellt werden müsse.

Comdirect: Daran erkennt man den Betrugsversuch

Den Betrugsversuch erkennt an mehreren Merkmalen. Einerseits die unpersönliche Anrede und die fehlerhafte Absenderadresse. Aber insbesondere auch die kurze Fristsetzung und die Aufforderung zur Datenpreisgabe via Link sind typische Phishing-Maschen.

Hintergrund dieser Phishing-Mails ist, dass die Betrüger versuchen, unter frei erfundenen Vorwänden, an deine sensiblen Daten zu gelangen. Die Verbraucherzentrale rät daher dringend davon ab, solchen Aufforderungen nachzugehen. Phishing-Mails gehören immer unbeantwortet in den Spam-Ordner.

Mehr News:

So eine Phishing-Masche ist auch nicht neu. Ähnliche Betrugsversuche sind regelmäßig in leicht abgewandelter Form im Umlauf, um Kunden in die Irre zu führen. Es ist daher für Nutzer immer wichtig, dass sie wachsam sind. Bei solchen E-Mails solltest du niemals einem Link folgen oder persönliche Informationen preisgeben.