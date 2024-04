Comdirect-Kunden erhalten gefährliche Nachrichten – es geht um ihr Konto!

Comdirect-Kunden müssen derzeit höllisch aufpassen. Eine gefährliche Nachricht geht um. Die Verbraucherzentrale hat eine deutliche Warnung ausgesprochen.

Sie versuchen es immer und immer wieder – und sind dabei leider oft auch erfolgreich: Fiese Betrüger treiben vor allem online ihr Unwesen. Dabei wollen sie häufig genau zwei Sachen von dir: Deine sensiblen Daten und dein hart verdientes Geld! Jetzt sind es Comdirect-Kunden, die auf der Hut sein müssen.

+++Urlaub: Beliebtes Reiseportal wird Opfer von dreister Masche – sie ist richtig teuer+++

Comdirect-Kunden werden zurzeit übel hereingelegt

Mit dieser Nachricht werden Comdirect-Kunden ordentlich unter Druck gesetzt und zum schnellen Handeln aufgefordert. In einer Mitteilung der Verbraucherzentrale von Donnerstag (28. März) heißt es: „Heute erreichte uns unter anderem diese Phishing-Mail adressiert an die Kundschaft der Comdirect. Unter dem Betreff ‚Bitte um Kenntnisnahme – Handlungsbedarf‘ wird beschrieben, dass das PhotoTan-Verfahren seit dem 22. März 2024 ungültig sei.“

+++ING: Kunden sollen plötzlich kein Geld überweisen können – jetzt gilt absolute Vorsicht!+++

In der Phishing-Mail wirst du dazu aufgefordert, über einen Link ein neues Verfahren zu beantragen. Die Mail gibt vor, dass dieser Schritt notwendig sei, um die Funktionen deines Kontos nicht einzuschränken. In Übereinstimmung dazu wird ein begrenzter Zeitraum von 24 Stunden für die Gültigkeit des Links genannt. So sollst du zu einer schnellen und unüberlegten Handlung gedrängt werden. Es handelt sich hierbei um eine betrügerische Mail, die auf die Erhebung deiner sensiblen Daten abzielt!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Das rät die Verbraucherzentrale den Comdirect-Kunden

„Wir empfehlen Ihnen in solchen Fällen, keine Links zu klicken und stattdessen direkt Kontakt über die offiziellen Seiten der Banken aufzunehmen, um den Sachverhalt zu klären. Banken verlangen in der Regel keine Aktivierung oder Erneuerung von Sicherheitsverfahren via Mail-Link. Diese Mail sollte unbeantwortet in den Spam-Ordner verschoben werden“, rät die Verbraucherzentrale. Bleibt nur zu hoffen, dass noch nicht allzu viele Comdirect-Kunden auf die fiese Masche hereingefallen sind.