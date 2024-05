Whatsapp: Das sind die beliebtesten Sprüche zum Vatertag

Nicht nur Mütter haben ihren eigenen Tag – auch Väter werden einmal im Jahr ordentlich gefeiert. Und ihr besonderer Tag fällt sogar jedes Jahr auf einen Feiertag. An Christi Himmelfahrt (in diesem Jahr am 9. Mai) kannst du deinen Papa hochleben lassen.

Doch was tun, wenn man seinem Vater nicht persönlich zu seinem Ehrentag gratulieren kann? Heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, deinem Papa trotzdem deine Glückwünsche zu überbringen. So etwa bei Whatsapp. Doch wie bringt man seinem Vater am meisten zu strahlen? Mit diesen Whatsapp-Sprüchen ist dir Papas Liebe sicher.

Whatsapp: Beste Sprüche zum Vatertag!

Vor deiner Whatsapp-Nachricht solltest du dir natürlich erst mal Gedanken machen, mit was du deinen Papa am meisten erheiterst. Punktest du bei ihm mit Humor? Oder doch eher mit einem liebevollen Gedicht?

Wer auf Nummer Sicher gehen will, kann mit diesen schnell getippten Klassikern punkten:

Vatertag ist der perfekte Tag, um dir zu sagen, wie wichtig du mir bist. Du bist der beste Papa der Welt!

Danke, dass du uns immer beschützt und uns die besten Ratschläge gibst. Papa, du bist ein echter Superheld! Alles Gute zum Vatertag!

Ein Vater ist ein Mann, der uns Kindern jeden Tag zeigt, was echte Liebe bedeutet. Danke, dass du immer für mich da bist.

Heute ist dein Tag! Ich wünsche dir einen unvergesslichen Vatertag voller Freude, Lachen und glücklichen Momenten – denn du bist der Beste.

Wie nennt man einen Mann, der etwas zustande gebracht hat, das Hand und Fuß hat? Vater!

Für die Welt bist du nur ein Papa, aber für mich bist du die Welt.

Du bist der Held meiner Kindheit, das Vorbild meiner Jugend und ein Freund fürs Leben.

Wer mit Poesie Papas Herz erwärmen will, für den sind diese Sprüche vielleicht geeinigt:

Vatertag ist nur einmal im Jahr, aber du bist jeden Tag für mich da. Alles Gute! Es ist schön, dass es dich gibt.

Papa, ich weiß genau, dass ich dich mag – und das nicht nur heut‘ am Vatertag.

Es gibt so viele Väter auf Erden hier. Doch einer ist der Beste und der gehört mir.

Lieber Papa, freue Dich, denn zum Glück hast du ja mich. Dieser Tag wär‘ ohne mich, gar kein Vatertag für Dich!

Whatsapp-Sprüche zum Lachen

Viele können aber auch mit einer Spur Witz Papas Herz erwärmen:

Wir grillen Fleisch und trinken Bier, die Sonne scheint, so lob ich’s mir. Schönen Vatertag.

Danke Papa, dass du mich gezeugt hast, bevor das Internet meine Kindheit verderben konnte.

Vater werden ist nicht schwer, außer Mama will nicht mehr.

Vatertag, Vatertag – für die Leber wird’s hammerhart.

Manchmal sagen Worte einfach mehr als bloße Geschenken wie Blumen oder Pralinen. Denn auch wenn du keine Zeit für einen persönlichen Besuch bei deinem Papa hast, so zeigen die Whatsapp-Sprüche dennoch, dass du an ihn denkst und er – ob nah oder fern – in deinem Herzen ist.