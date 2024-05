Whatsapp droht mit Account-Einschränkungen – „Keine neuen Chats mehr“

Whatsapp gehört schon lange zu den beliebtesten Messenger-Diensten. Kein Wunder, denn Nutzer können kostenlose Text- und Sprachnachrichten verschicken, telefonieren und Fotos sowie Videos untereinander austauschen. In regelmäßigen Abständen überrascht Whatsapp zudem mit neuen Updates, die wiederum Features freischalten, um die Benutzung der App weiter zu erleichtern.

Momentan ist allerdings eine neue Funktion im Gespräch, die künftig zu Account-Einschränkungen führen könnten. Dadurch ist es einigen Konten untersagt, neue Chats zu beginnen. Doch aufgepasst! Nicht alle Nutzer sind von dieser Blockade betroffen.

Whatsapp nimmt Betrüger ins Visier

Auf Plattformen, auf denen viele Nutzer täglich Daten austauschen und kommunizieren, haben Betrüger ein leichtes Spiel, um an persönliche Informationen zu gelangen. Genau das soll mit dem neuen Whatsapp-Update künftig verhindert werden. Spam-Bots, die Nutzern mit tückischen Nachrichten versuchen, das Geld aus der Tasche zu locken, soll es mit einem ganz besonderen Feature nämlich nun endlich an den Kragen gehen.

+++ Whatsapp: Strafe droht! Wenn du diese Nachrichten empfängst, musst du sofort handeln +++

Bereits in der Beta-Version des Messengers sollen Spam-Accounts erkannt und im Anschluss massiv eingeschränkt werden. „Um das zu erkennen, soll Whatsapp im Hintergrund etwa analysieren, ob der Account besonders viele neue Chats beginnt, oft dieselbe Nachricht an unterschiedliche Kontakte verschickt oder sogar Skripts genutzt werden, um mit anderen zu schreiben“, heißt es in einem Bericht der Onlineplattform „t3n.de“. Liegt das System allerdings falsch, können auch echte Nutzer plötzlich beschränkt werden.

Whatsapp-User, die zu Unrecht plötzlich keine neuen Unterhaltungen mehr starten und nur noch im Rahmen bereits bestehender Chats kommunizieren können, müssen sich an den Support wenden, damit ihr Account wieder freigeschaltet wird.

Wann das neue Feature am Ende tatsächlich für alle Nutzer freigeschaltet wird, ist bislang unklar.