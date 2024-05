Whatsapp: Gruppenmitglieder erhalten dubiose Benachrichtigung – DAS steckt dahinter

Einige Whatsapp-User erhielten in den vergangenen Wochen eine dubiose Benachrichtigung, die sie an einen wichtigen Termin erinnern sollte. Nur wenig später stellt sich heraus: Das neue Feature, das der Messenger-Dienst sich da überlegt hat, hat es ganz schön in sich. Das steckt dahinter.

Ob Geburtstag, Grill-Party oder Einweihungsfeier – wer der Organisator einer Veranstaltung ist, hat es meist ganz schön schwer. Viele Menschen müssen zur gleichen Zeit am gleichen Ort zusammen kommen, Essen und Trinken darf auch nicht fehlen und am Ende vergisst die eine Hälfte den Termin, der anderen Hälfte kommt etwas dazwischen und am Ende sitzt man ganz alleine da. Whatsapp hat nun allerdings eine neue Funktion rausgebracht, für die alle Party-Organisatoren dem Messenger auf ewig dankbar sei werden.

Whatsapp: Nicht alle Nutzer betroffen

Der erste Schritt zur Party-Planung ist in der Regel das Erstellen einer Whatsapp-Gruppe mit allen eingeladenen Gästen. Ob zur Terminfindung oder zur Aufteilung, wer was mitbringt – für all solche Zwecke haben die Organisatoren bislang auf die Umfrage-Funktion des Messengers zurückgegriffen. Dort können Gruppenmitglieder eine Frage stellen, vorgefertigte Antworten notieren und die anderen Mitglieder im Anschluss abstimmen lassen. Doch nicht selten gerät solch eine Umfrage in Vergessenheit, wird übersehen und rutscht im Chat ganz nach oben. Doch damit ist jetzt Schluss!

+++ Whatsapp: Plötzlich taucht ein neues Menü auf – doch es hat einen riesengroßen Haken +++

Events können jetzt nämlich nicht nur zu- oder abgesagt werden, sondern sie erscheinen gleichzeitig auch auf der Informationsseite der jeweiligen Gruppe. „Sobald das Event näher rückt, erhalten diejenigen, die dem Event zugesagt haben, eine Benachrichtigung“, heißt es in einem Bericht von „Netzwelt“. Doch aufgepasst! Bislang kann nicht jeder das neue Whatsapp-Feature nutzen.

Die Funktion können nämlich bisher nur Mitglieder all jener Gruppe nutzen, die zu einer Community gehören. Wann das Feature auch allen anderen Whatsapp-Nutzern bereitsteht, bleibt abzuwarten.