Whatsapp: Plötzlich taucht ein neues Menü auf – doch es hat einen riesengroßen Haken

Damit den Nutzern nicht langweilig wird und sie nicht zu einem der Konkurrenten wie Telegram, Signal und Co. überlaufen, arbeitete Whatsapp stets an neuen Funktionen und ausgeklügelten Designs. Während einige User allerdings noch dabei sind, sich an die Farbumstellung von Blau auf Grün zu gewöhnen, arbeitet der Messenger-Dienst im Hintergrund bereits einem nächsten Feature.

Wer sich jetzt auf die neue Änderung freut, der wird jedoch schon bald feststellen müssen: Es gibt einen Haken, denn nicht jeder kann die geplante Funktion nutzen.

Whatsapp: DIESE Nutzer gehen leer aus

Der Messenger Whatsapp ist schon lange nicht mehr von den Handydisplays der Menschen wegzudenken. Ob zum Videotelefonieren, zum Verschicken von Text- und Sprachnachrichten oder zum Austausch von Bildern – für viele klickt der Finger bei all solchen Anliegen zuerst auf die grüne App mit dem weißen abgebildeten Symbol. Einige Nutzer können sich nun auf eine erweiterte Funktion freuen.

Eine eingebaute Notizfunktion – einige Textnachrichten sind so wichtig, dass sie nicht in vergangenen Chatverläufen untergehen sollen, sondern anderweitig gespeichert werden müssen. Bislang besteht nur die Möglichkeit, bei einem langen Drücken der Nachricht auszuwählen, ob diese kopiert, weitergeleitet, fixiert oder beantwortet werden soll. „Wie ein Screenshot aus der WhatsApp-Betaversion von WABetaInfo zeigt, kommt der Menüpunkt „add to note“ (dt. Zu einer Notiz hinzufügen) neu dazu“, heißt es nun in einem Bericht der „tz“.

Binnen weniger Klicks können so wichtige Informationen in Form einer Notiz gespeichert und sortiert werden. Doch es gibt einen gravierenden Haken, der die Nutzung dieser Funktion einschränkt.

Whatsapp hat das neue Feature vorrangig für Business-Kunden erstellt. Wer ein normales Konto hat, der geht also zunächst leer aus. Ob die neue Notizfunktion künftig auch für Standard-Nutzer verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten.