Whatsapp: Strafe droht! Wenn du diese Nachrichten empfängst, musst du sofort handeln

Whatsapp wird von Milliarden Menschen weltweit genutzt und das nicht immer für legale Zwecke. Man mag sich gar nicht ausmalen, was schon alles über den Messenger versendet wurde. Vertrauliche Inhalte, private oder Wirtschaftsgeheimnisse und nicht jugendfreie Fotos.

Alle diese Inhalte können strafrechtlich relevant werden, ist erst einmal eine Anklage erhoben. Wegen einer Whatsapp-Nachricht vor Gericht landen? Das kann tatsächlich jedem passieren – auch dir! Was du deshalb wissen solltest.

Whatsapp: Diese Nachrichten sind gefährlich

Rechtswidrige Inhalte über Whatsapp oder auch irgendeinen anderen Messenger zu verbreiten ist – wie schon gesagt – rechtswidrig und kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Selbst wenn man die Inhalte nicht selbst erstellt oder versendet hat, ist der einfache Besitz dieser in Form einer virtuellen Kopie schon strafbar. Auch das Weiterleiten solcher Nachrichten kann strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Dazu zählen kinderpornografische Inhalte, Aufrufe zu Straftaten, Volksverhetzung, Holocaustleugnungen und auch die Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole wie das Hakenkreuz. Besonders in Gruppen ist die Lage brisant, wenn so alle Mitglieder im Bruchteil einer Sekunde über die Inhalte verfügen. Allein schon der Besitzt der Kopien auf dem Handy kann dich eine saftige Geldstrafe kosten oder dich sogar für mehrere Jahre in den Knast bringen.

Whatsapp: Das kannst du im Notfall tun

Wer also nicht in Schwierigkeiten geraten will, sollte die Nachrichten, Fotos und sonstigen Dokumente sofort löschen, rät „strafrechtsiegen.de“. Wurde diese Inhalte in einer Gruppe verbreitet, solltest du ebenfalls aus dieser austreten und oder den Absender melden, der sie mit dir und eventuell auch mit anderen geteilt hat.

Allgemein solltest du stets deine Nachrichten bei Whatsapp auf ihren Inhalt hin überprüfen. Fragwürdige Nachrichten oder Fotos weiterzuleiten, solltest du in jedem Fall unterlassen. Selbst wenn diese nur auf satirische oder künstlerische Weise auf bereitet wurden, kann dich das schnell den Kopf kosten.