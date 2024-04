Whatsapp: Neue Funktion in der App versteckt – sie zeigt sich, wenn du DIESES Symbol gedrückt hältst

Nanu, was taucht denn da auf einmal auf? Immer wieder entdecken Nutzer von Messenger-Diensten wie Whatsapp, Telegram und Co., dass ihre Lieblingsapps auf einmal mit neuen Funktionen aufwarten.

Zuletzt sorgte eine neue Cross-App-Funktion bei Whatsapp für Furore. Aktuell arbeite der Messenger-Dienst demnach an einem Update, dass es möglich machen soll, Status-Updates gleich mit auf Instagram und Facebook in den Stories teilen zu können (wir berichteten). Von einem anderen Feature dürften allerdings die wenigsten Nutzer etwas mitbekommen haben. Es wird erst sichtbar, wenn man einen Button für längere Zeit drückt.

Whatsapp: Neue Funktion bringt Erleichterung

Laut „Wabetainfo“ sorgt jetzt ein neues Update für Aufruhr. Es soll ein neues Feature gebracht haben, von dem die wenigsten Nutzer schon etwas gehört haben dürften. Denn für sie ist es alles andere als offensichtlich, zeigt es sich doch erst, sobald man das Plus-Symbol im Chatfenster gedrückt hält.

+++ Whatsapp: Geheime Funktion entdeckt – du solltest keine Zeit verstreichen lassen, um sie zu aktivieren +++

Durch einen langen Druck auf den besagten Button können Nutzer nun direkt auf ihre Fotobibliothek zugreifen, ohne diese vorher auf umständliche Weise zu öffnen. Dabei gibt es allerdings einen großen Haken.

Nur DIESE Nutzer können Funktion jetzt nutzen

So wird nicht allen Nutzern das Messenger-Glück zuteil. Laut „Wabetainfo“ gab es das Update nämlich bislang lediglich für iOS-Nutzer und damit Iphone-Besitzer. Sie müssen ihre Whatsapp-Version auf iOS 24.775 aktualisieren, um die neue Funktion nutzen zu können.

Ob – und wenn ja ab wann – auch Android-Nutzer in den Genuss der neuen Foto-Funktion kommen, ist noch nicht bekannt. Whatsapp- und anderen Kunden wird in diesem Zusammenhang allerdings empfohlen, ihre Apps regelmäßig upzudaten, damit ihnen keine der wichtigen Neuerungen oder Änderungen am Ende durch die Lappen geht.