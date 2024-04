Whatsapp mit heimlicher Änderung – Nutzer ahnen nichts davon

Laut einer EU-Richtlinie muss sich auch Whatsapp für andere Apps und Messenger öffnen, sodass Nachrichten auch über verschiedene Messenger hinweg versendet und empfangen werden können (wir berichteten). Noch ist das allerdings nicht möglich. Wer in Kommunikation treten möchte, muss immer noch gemeinsam dieselbe App nutzen.

Einen Schritt in diese Richtung will Whatsapp nun aber tun. Und zwar hat sich der Messenger dafür zwei verwandte Apps aus dem Meta-Universum ausgesucht. Hier erfährst du, an welchem Feature der Konzern nun arbeitet.

Whatsapp setzt auf Cross-App-Funktion

Viele Whatsapp-Nutzer haben auch noch andere Messenger auf ihren Smartphones installiert wie zum Beispiel Signal oder Threema. Es gibt genügend Menschen, die sich auch bewusst gegen Whatsapp entscheiden und damit diese nicht von der Kommunikation abgeschnitten sind, installieren sich Nutzer gleich mehrere Apps auf ihrem Handy.

Doch wäre es nicht schön, wenn man mit einer App mit allen kommunizieren könnte? So weit ist es leider noch nicht, doch dürfte die wechselseitige Nutzung zwischen den Apps nun ein Update erfahren. Wie „Wabetainfo“ berichtet, arbeitet Whatsapp aktuell an einem Feature, das Nutzern künftig ermöglichen soll, ihre Status-Updates gleich mit auf Instagram und Facebook in ihren Stories zu teilen – direkt und ohne Umwege.

Whatsapp-Stories ganz leicht teilen

Das Story-Prinzip gibt es sowohl bei Whatsapp als auch bei Instagram und Facebook. Kein Wunder, denn alle drei Apps gehören dem Meta-Konzern. Da liegt es natürlich nahe, dass diese Anwendungen noch weiter verzahnt werden. Tatsächlich können Beta-Nutzer, die die neueste Version 24.8.10.72 auf iOS-basierten Geräten installiert haben, das Feature bereits nutzen. Für Android-User soll es erst später kommen.

Um die Funktion zu nutzen, musst du sie zunächst aktivieren und deine Accounts hinzufügen, um sie mit miteinander zu verbinden. Und dann kannst du auch einstellen, wer deine Updates sehen kann – genauso wie bisher.