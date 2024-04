Whatsapp-Anrufe von mysteriöser Nummer? Dein Account steht auf dem Spiel

Das Gute an Whatsapp: Der Messenger wird weltweit genutzt und vernetzt Menschen rund um den Globus miteinander. Das Schlechte an Whatsapp: Der Messenger wird weltweit von Betrügern genutzt – die Gefahren und Maschen, an deine Daten zu kommen, sind also schier endlos.

So gibt es seit kurzem eine neue Methode, Daten über Whatsapp abzugreifen. Sie beginnt mit einem vermeintlich harmlosen Anruf von einer unbekannten – aber ausländischen – Nummer.

Whatsapp: Immer mehr Nutzer von gleicher Nummer kontaktiert

Eine Betrugsmasche kommt selten alleine – und so ist es nicht verwunderlich, dass sich die Anrufe einer ungewöhnlichen Nummer per Whatsapp aktuell häufen. Auf Reddit berichtet ein Nutzer, jetzt sogar mehrmals von einer Nummer mit der Vorwahl 062 (beziehungsweise+62) kontaktiert worden zu sein. Dabei handelt es sich um die indonesische Vorwahl, die allerdings leicht mit den deutschen Vorwahlen 06221 (Heidelberg) oder 0621 (Mannheim) verwechselt werden können.

Fakt ist: Solltest du keine Bekanntschaft nach Indonesien pflegen, handelt es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger. Du solltest also weder dran gehen, wenn dich eine solche Nummer anruft, noch zurückrufen, wenn du einen verpassten Anruf dieser Vorwahl auf dem Display siehst. Denn genau auf den Rückruf setzen die Betrüger. Bei der sogenannten „Ping Call“-Methode lassen sie nur kurz klingen, damit du dazu animiert wirst, zurückzurufen. In der Folge wirst du in ein Gespräch verwickelt, das für dich böse enden kann.

Whatsapp-Account in Gefahr

Zwar ist es kostenlos, Anrufe über Whatsapp zu tätigen, weil diese ja über das Internet laufen – selbst nach Indonesien. Doch bist du erst einmal im Gespräch mit dem Gegenüber, könnte er dich leicht immer weiter darin verwickeln.

Im schlimmsten Fall gelangt die Person am anderen Ende der Leitung alleine durch das Telefonat an deine sensiblen Daten, wenn sie sich zum Beispiel als ein Mitarbeiter von Microsoft ausgibt.

Mehr Themen:

Am Ende ist es sogar möglich, deinen Whatsapp-Account zu hacken, indem die Betrüger alle Anrufe und Nachrichten über eine Rufumleitung an sich schicken lassen.