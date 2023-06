Whatsapp bringt endlich neue Funktion – doch es gibt einen großen Haken

Auf diese Funktion haben viele Whatsapp-Nutzer langer gewartet! Einige haben es vielleicht schon bemerkt, denn für manche Nutzer steht die Funktion seit dem neuesten Update zur Verfügung.

Bislang litt die Qualität der Fotos immer beim Verschicken per Whatsapp. Durch das Komprimieren sollte Datenvolumen gespart werden, doch nun können Bilder auch in HD versendet werden. Allerdings gibt es noch einen kleinen Haken.

Whatsapp: Versand von Fotos in höherer Qualität

Mal eben ein schönes Urlaubsfoto an Familie und Freunde geschickt oder auch ein Selfie an den neuen Schwarm. Mit Whatsapp ist das kein Problem, doch beim Adressaten sieht das Foto nicht mehr so schön und scharf aus wie auf deinem Gerät? Das lag daran, dass die Bilder mit dem Messenger bislang nur in einer stark komprimierten Standard-Qualität von maximal 1.600 x 1052 Pixeln mit deutlich verringerter Auflösung verschickt werden konnten.

Doch das soll sich nun künftig dank der neuen Beta-Version für iOS und Android ändern, wie „WABetaInfo“ feststellte. Jetzt sollen Nutzer zwischen der Standard-Qualität und der HD-Qualität auswählen können. Die Anzahl der Pixel und damit die Schärfe des Bildes hängt von der Größe der Datei ab. Somit kann die HD-Option nur ausgewählt werden, wenn das Bild groß genug ist. Doch es gibt noch einen weiteren Haken.

Selbst die HD-Fotos werden beim Verschicken noch komprimiert. Sie erscheinen in deutlich besser Qualität, aber kommen auch noch nicht ganz an das Original heran. Zudem müssen User für jedes einzelne Bild explizit die HD-Option auswählen. Dem Empfänger wird im Chatfenster durch ein entsprechendes Symbol die höhere Auflösung und Dateigröße angezeigt. Wann die neue Foto-Funktion für alle Whatsapp-Nutzer zur Verfügung steht, ist derzeit noch unklar.