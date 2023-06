Whatsapp: Vorsicht vor Daten-Klau! Diese Einstellungen musst du beachten

Die Kommunikations-App Whatsapp gehört wohl für die meisten Smartphone-Nutzer zum festen Repertoire. Doch die App steht aufgrund des Umgangs mit Daten immer wieder in der Kritik.

Einige Nutzer wechseln deshalb auch zu Alternativen wie Signal, Threema oder Telegram. Doch auch beim Messenger-Dienst Whatsapp lassen sich deine Daten schützen – und zwar mit bestimmten Einstellungen.

Whatsapp: Persönliches Profil schützen!

Wer Whatsapp nutzen möchte, muss sich mit seiner Handynummer anmelden und ein Profil erstellen. Darin enthalten sind ein Bild, der Name und eine Info-Beschreibung. Dieses persönliche Profil lässt sich in den App-Einstellungen unter Datenschutz einstellen.

„Bestimme über den Schutz deiner Daten und lege die richtigen Einstellungen für dich fest“, schreibt der Messenger-Dienst dazu. Hier kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen:

Zuletzt online/Online

Profilbild

Info

Gruppen

Status

Live-Standort

Blockiert

Standard-Nachrichtendauer

Lesebestätigung

Bildschirmsperre

Whatsapp: Du bestimmst, wer was sieht

So kannst du bestimmen, wer dein Profilbild und die Info-Beschreibung zu Gesicht bekommt. Denn jeder, der deine Handynummer hat, kann prinzipiell dein Bild und die Info sehen. Dabei kannst du zwischen „Alle“, „Meine Kontakte“, „Meine Kontakte außer“ oder „Niemand“ entscheiden.

So kann also entweder jeder dein Profilbild sehen, nur Personen aus deiner Kontaktliste oder wirklich niemand – du entscheidest. Gleiche Einstellungsmöglichkeiten gibt es auch bei der Funktion „Zuletzt online/Online“. So kannst du bestimmen, ob alle, nur Kontakte (auch mit Ausnahmen) oder wirklich niemand sehen kann, wann du zuletzt online warst und auch, ob du es aktuell bist.

Whatsapp: Lesebestätigung ein- oder ausschalten

Verschickst du eine Nachricht, siehst du an den zwei Haken rechts unten, ob diese zugestellt (grau) oder gelesen (blau) wurde. Ein graues Häkchen bedeutet, dass die Nachricht verschickt worden ist – zwei, dass sie zugestellt wurde. Erscheinen schließlich zwei blaue Häkchen, kannst du daran erkennen, dass der Empfänger die Nachricht gelesen hat. Diese Funktion wird in den Einstellungen von Whatsapp „Lesebestätigung“ genannt.

Wenn du nicht möchtest, dass andere sehen, ob du die Nachricht schon gelesen hast, dann kannst du die Lesebestätigung mit einem Schieberegler einfach ausschalten. Der Regler erscheint dann grau und nicht mehr grün. In Gruppenchats allerdings ist die Lesebestätigung immer aktiv. Apropos Gruppe: Auch hier kannst du auswählen, wer dich zu Gruppenchats hinzufügen darf („Alle“, „Meine Kontakte“, „Meine Kontakte außer“).

Nutzer entscheiden, worüber Whatsapp verfügen kann

Auch können Whatsapp-Nutzer entscheiden, ob sie einen Live-Standort teilen. Du kannst der App die Berechtigung entziehen, deinen Standort zu verfolgen. Dasselbe gilt auch für den Zugriff auf Fotos und Videos auf dem Smartphone.

Auch interessant:

Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werden die persönliche Nachrichten und Anrufe geschützt. Außerdem kannst du die „Sicherheitsmitteilungen auf diesem Telefon“ einschalten, damit du benachrichtigt werden kannst, wenn sich deine Sicherheitsnummer für ein Telefon eines Kontakts in einem verschlüsselten Chat ändert.