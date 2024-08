Sparkasse & Commerzbank: Kunden müssen Vorsicht walten lassen – es geht um viel Geld!

Kunden der Sparkasse und Commerzbank, aufgepasst! Sie müssen jetzt die Augen besonders offenhalten. Ansonsten könnten sie ihre Daten und im schlimmsten Fall auch sehr viel Geld verlieren.

Betrüger sind auf der Jagd nach Bankkunden – und das aktuell so intensiv wie nie! Unter anderem die Sparkasse und die Commerzbank sind davon betroffen. Doch wie erkenne ich, ob ich Opfer von Betrügern geworden bin, beziehungsweise wie kann ich mich schützen?

Sofort in den Spam-Ordner damit

Wie die Verbraucherzentrale warnt, behauptet eine Mail, dass die Commerzbank angeblich ihre PhotoTan-App für das Handy verbessert hätte. Doch das stimmt nicht. Das Problem: Die Mail wirkt täuschend echt! Wenn du auf den Button „Online Banking“ klickst, landest du jedoch nicht beim echten Banking, sondern auf einer Betrugsseite.

Wenn du dort deine sensiblen Daten preisgibst, könnten sie Kriminelle missbrauchen. Solche Phishing-Mails schiebst du unbeantwortet sofort in den Spam-Ordner. So rät es die Verbraucherzentrale.

Betrüger probieren es jetzt auch mit Briefen

Traurig: Inzwischen reicht den Betrügern nicht mehr nur der Mail-Kontakt mit ihren Opfern. Es werden inzwischen sogar Briefe verschickt, wie „Focus Online“ berichtet. Dort gehen die Betrüger ähnlich vor. Bedauerliche Betrugsvorfälle zwingen die Bank angeblich dazu, das PhotoTan-Verfahren regelmäßig zu erneuern, wie es in dem Fake-Schreiben heißt. Kunden, die ihr Konto weiter nutzen wollen, müssten ihre App über einen QR-Code reaktivieren. Folgst du dem Code und gibst deine Daten ein, landen sie bei Kriminellen. Schlimm: In dem Brief steht sogar der tatsächliche Bewohner der Wohnung!

Briefe von der Bank galten bislang als sicher. Oft schrecken die Betrüger von den Kosten und dem Aufwand des Briefeverschickens zurück. Schau also auch bei Briefsendungen künftig ganz genau hin! Rufe am besten immer die Hotline deiner Bank an.

Auch Sparkasse-Kunden müssen vorsichtig sein

Doch nicht nur Commerbank-Kunden haben mit üblen Betrügern zu kämpfen. Auch Kunden der Sparkasse müssen vorsichtig sein. Eine vermeintliche Sparkassen-Mail mit dem Betreff „Wichtige Sicherheitsmeldung“ will von dir, dass du deine Registrierungsdaten erneuerst. Angeblich droht dir eine Geldstrafe von 5.200 Euro, wenn du es nicht machst. Und auch hier wollen die Betrüger nur an deine sensiblen Daten. Auch diese Nachricht gehört sofort in den Spam-Ordner!