Versteckte Funktion bei Whatsapp – du solltest sie lieber sofort aktivieren

Der Messengerdienst Whatsapp ist mit Abstand der beliebteste in Deutschland. Die Nutzerzahl steigt stetig, knapp 50 Millionen Bundesbürger ab 14 Jahren (ca. 80 Prozent) nutzen die mobile App. Doch in Zeiten zunehmender Cyberkriminalität wird das Verschicken und Empfangen von Nachrichten immer risikoreicher. Eine neue Funktion verspricht dir besseren Schutz.

Konkret geht es um einen zusätzlichen Schalter in den Whatsapp-Einstellungen, an welchem aktuell noch gearbeitet wird. Die neue Sicherheitsfunktion kann vor allem vor Trickbetrügern schützen, denn sie blockiert Nachrichten von unbekannten Handynummern. Betrugsversuche wie der Enkeltrick, bei welchem sich die Betrüger als Verwandte ausgeben und so an Geld gelangen wollen, werden so im Keim erstickt.

Whatsapp schützt dich mit dieser Funktion vor Betrügern

Die neue Funktion trägt den Namen „Block unknown account messages“ und blockiert jene Nachrichten – sofern sie aktiviert ist – automatisch. Aktivieren kannst du die Funktion künftig in deinen Einstellungen. Jene Einstellung ist ein Novum für Whatsapp, denn bis dato gab es noch keinen Betrugsschutz. Angesichts der gestiegenen Fallzahlen wurde er in den letzten Jahren vehement von den Nutzern gefordert.

Laut der Seite WABetaInfo befindet sich die „Block unknown account messages“-Funktion derzeit noch in der Testphase. In der Whatsapp Beta 2.24.17.24 für Android-Handys lässt sie sich aber schon jetzt nutzen. Um den Schutz zu aktivieren, musst du in die Einstellungen gehen. Hier findest du die Version unter „Datenschutz > Erweitert“.

Völlig unachtsam solltest du nach der Aktivierung aber nicht sein. WABetaInfo berichtet, dass Whatsapp nur diejenigen unbekannten Nummern automatisch blockiert, die durch den Versand vieler Nachrichten auffallen. Einen kompletten Schutz bietet die neue Funktion daher nicht, weniger Spam-Nachrichten sollten dir aber garantiert sein.