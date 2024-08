Whatsapp: Aufgepasst! Sonst verlierst du deinen Account – Vor allem SIE sind gefährdet

Trickbetrüger sind im digitalen Zeitalter besonders clever. Früher haben sie noch auf den Enkeltrick gesetzt, über die Jahre konnten sie ihre technischen Betrügereien aber ausbauen. Bei Whatsapp ist dazu eine neue Betrugsmasche aufgetaucht.

Die Angreifer versuchen damit, deinen Account zu erlangen. Darauf greifen sie auf Gruppen zurück, in denen das Opfer Mitglied ist. Wie die Masche genau abläuft und wie du dich schützen kannst, erfährst du hier!

++ Auch interessant: Whatsapp spricht jetzt mit dir! User trauen nach Update ihren Ohren nicht ++

Whatsapp: Betrugsmasche im Umlauf

Betrüger haben eine neue Methode entwickelt, um sich Whatsapp-Accounts zu ergaunern. Laut der britischen Meldestelle „Action Fraud“ geben sich Betrüger als Mitglieder von Gruppen aus, denen auch das Opfer beigetreten ist. Die Betrüger kopieren sogar die Profilbilder der Gruppenmitglieder, um möglichst authentisch zu wirken.

Über einen Anruf fordern die Kriminellen dann einen sechsstelligen Einmal-Code an. Den benötigen sie, um an einem angeblichen Gruppen-Anruf teilnehmen zu können. Doch in Wahrheit ist dies ein Verifizierungscode. Wird dieser Code weitergegeben, übertragen die Betrüger das Konto auf ein neues Gerät. Dazu richten sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Nutzern werden damit sämtliche Zugriffsrechte entzogen.

++ Whatsapp neue Funktionen: Neue Möglichkeit soll DIESES Problem lösen ++

So musst du dich schützen

Vor allem anfällig sind religiöse Gemeinschaften, Studiengruppen und Arbeitsgruppen, so Action Fraud. Doch auch andere sind betroffen. Was kann man also tun, um sich zu schützen?

Mehr News:

Nutzer sollten die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren und dabei den Verifizierungscodes keinesfalls an Dritte weiterleiten. Besonders bei Kontaktaufnahmen von unbekannten Gruppenmitgliedern auf Whatsapp sollte der User vorsichtig sein.