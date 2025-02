Probleme bei Whatsapp – Tausende melden Störungen

Ausgerechnet an Karneval! Am Freitagnachmittag meldeten zehntausende Whatsapp-Nutzer kurz nach 16.30 Uhr Schwierigkeiten beim Versenden von Nachrichten.

Innerhalb kürzester Zeit sind die Meldungen auf der Website „Allestoerungen.de“ in die Höhe geschossen.

Whatsapp: Versenden von Nachrichten fehlgeschlagen

Weder das Senden noch das Empfangen von Nachrichten funktioniert in fast allen deutschen Größstädten. Auch in der Schweiz melden zahlreiche Nutzer Ausfälle, wie mehrere Schweizer Medien berichten. Auch in anderen europäischen Ländern gibt es Probleme, so häufen sich die Meldungen aus Großbritannien, wo Großstädte wie London, Manchester und Glasgow betroffen sind.

+++ Whatsapp testet heimlich neues Feature – Nutzer müssen genau hinsehen +++

Das Problem war leicht zu erkennen: Beim Öffnen der App wurden zwar wie gewohnt die Chats geöffnet, aber anstatt die neuesten Nachrichten zu laden, drehte sich oben nur das Rad, das eine Verbindung zum Server anzeigte. Auch die neusten Statusmeldungen wurden nicht angezeigt, Telefonate und Chats streikten.

Whatsapp-Störung: Ursache unklar

Einige Nutzer konnten die App bereits nach wenigen Minuten wieder nutzen. Andere können nach wie vor keine Nachrichten empfangen. Wann das Problem gelöst ist und ob es sich um ein weltweites Problem handelt, ist noch unklar.

Was genau hinter dem Ausfall steckt, ist noch unklar. Whatsapp selbst hat sich bislang (Stand: 17:15 Uhr, 28. Februar 2025) weder in seinem Blog noch über seinen Account beim Twitter-Ableger Meta zu der Störung geäußert. Andere Dienste wie Facebook und Instagram sind weiterhin verfügbar.

Mehr News:

Mehr Informationen in Kürze.