Whatsapp: Auf diese Funktion haben Millionen gewartet – aber es gibt einen großen Haken

Es ist so weit! Auf dieses neue Feature haben die Whatsapp-Nutzer schon lange gewartet.

Endlich gibt es mehr Freiheiten und auch Sicherheit in Gruppenchats. Hier ist allerdings auch die Kreativität der Whatsapp-Nutzer gefragt.

Whatsapp führt Gruppen-Funktion ein

Vor allem in großen Gruppen mit teils unbekannten Mitgliedern will nicht jeder gleich seinen richtigen Namen und erst recht nicht seine Handynummer preisgeben. Doch letzteres ist bisher nicht optional. Das soll sich nun jedoch ändern.

Bei einem künftigen Update sollen sich Nutzer individuelle Namen aussuchen können, wie in „Schmidtis Blog“ steht. Statt mit ihrer Handynummer würden sie dann lediglich mit ihrem Namen in Gruppenchats wiederzufinden sein. Das bringt mehr Privatsphäre und Sicherheit mit sich.

Allerdings muss jeder Benutzername einzigartig sein. Das heißt, dass kein Nutzer den gleichen tragen darf. Sobald ein Username vergeben ist, kann ihn kein anderer wählen. Wer seinen Wunschnamen haben will, sollte also schnell sein. Allerdings ist diese Option zunächst wieder nur offen für Beta-Tester. Alle anderen müssen warten und womöglich den Kürzeren ziehen.

Weitere Funktion erwarten Nutzer

Auch für Beta-Tester gibt es bei der Version 23.18.1.70 jetzt einen HD-Button. Damit ist es möglich, Fotos in hochauflösender Qualität zu verschicken. Diese werden nicht wie bisher automatisch komprimiert und die Pixelanzahl heruntergesetzt.

Ebenso ist eine passwortgeschützte Bildschirmsperre in Planung, die deine Chatnachrichten vor den Blicken anderer schützen soll. Auch soll es demnächst möglich sein, gleich mehrere Whatsapp-Accounts auf einem Handy einzurichten und zwischen ihnen zu wechseln. Und zu guter Letzt steckt noch ein Update für die Gruppenanrufe in den Startlöchern. Nutzer können bald wie bei Zoom oder Teams Termine für Anrufe festlegen und auch eine Erinnerung anlegen. So können Anrufe geplant werden.