Whatsapp: Datenleck! Das solltest du sofort überprüfen – sonst droht Ärger

Datenschutz wird bei Whatsapp bekanntlich nicht gerade großgeschrieben. Deshalb steht der Messenger auch häufig in der Kritik. Allerdings wird er von Millionen Menschen genutzt, die sich darüber ebenfalls wenig Gedanken machen.

Doch das sollten sie und du unbedingt tun. Denn wenn du nicht aufpasst, kannst du unabsichtlich über Whatsapp sehr viel über dich preisgeben. Und das wäre sicher nicht in deinem Sinne.

Whatsapp: Diese Einstellungen solltest du sofort vornehmen

Wer viel Wert auf Datenschutz legt, der überlegt, auf einen anderen Messenger umzuschwenken. Doch das ist gar nicht so einfach, da viele Kontakte die App weiterhin benutzen. Und die alle ebenfalls zu überzeugen wird schwierig.

Auch interessant: Whatsapp: Wichtige Schutz-Funktion bei vielen Nutzern deaktiviert – so schaltest du sie ein

Was du jedoch machen kannst, ist dich und deine Daten so gut wie möglich zu schützen. So kannst du zum Beispiel dein Profilbild nur für ausgewählte Kontakte sichtbar machen, deinen „Zuletzt online“- sowie deinen „Online“-Status und deine Status-Storys verbergen. Auch die Lesebestätigung kannst du ganz nach deinen Wünschen ein- oder ausstellen. Du kannst der App auch komplett den Zugriff auf deinen Standort oder deine Medien wie Fotos, Videos und Dokumente verweigern.

Weitere Sicherheitseinstellungen

Um deine App und Chats zusätzlich zu sichern, kannst du auf deinem Handy eine 2-Fach-Authentifizierung aktivieren. Mit einem extra PIN oder deinem Fingerabdruck versperrst du Unbefugten damit den Zugriff auf den Messenger. Um sicherzugehen, dass du auch wirklich mit der Person schreibst, mit der du auch schreiben willst, könnt ihr euren Chat per QR-Code verifizieren. Hierzu einfach auf die Kontaktinfos klicken, dann auf „Verschlüsselung“ und schließlich den Code auf dem anderen Handy scannen – fertig!

Mehr Themen:

Noch mehr Sicherheit erlangst du über die Aktivierung von Sicherheitsmitteilungen. Dann kann Whatsapp dir eine Push-Meldung schicken, wenn sich die Telefonnummer eines Chatpartners geändert hat oder auch die Verschlüsselung eurer Korrespondenz. Somit kannst du dir Klarheit darüber verschaffen, ob du noch mit dem richtigen Kontakt schreibst oder der Account gehackt wurde.

Zu den absoluten Basics gehört selbstverständlich immer die neueste Version des Messengers zu verwenden – egal, welchen du benutzt. Du solltest Updates stets zeitnah installieren, am besten automatisch und Apps auch nur aus den offiziellen App Stores herunterladen.