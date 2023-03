Wetter in NRW: Experte mit heftiger Prognose – „Da knallt’s richtig“

Das Wetter in NRW legt aktuell eine extreme Achterbahnfahrt hin. Nachdem wir in dieser Woche noch bei heftigen Schneestürmen geschlottert haben, steigen die Temperaturen am Montag (13. März) in den hohen zweistelligen Bereich.

Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) von maximal 17 Grad spricht, könnte das Thermometer nach Angaben von Dominik Jung in NRW sogar stellenweise an der 20-Grad-Marke kratzen. Doch mit den hohen Temperaturen soll es dann auch mächtig abgehen.

Wetter in NRW: „Da wird’s turbulent“

So rauscht ab dem Nachmittag ein Tief aus Frankreich heran, das Gewitter und schwere Sturmböen im Gepäck hat. „Da knallt’s richtig. Da wird’s turbulent. Vor allen Dingen im Süden und im Westen da geht’s dann mal richtig zur Sache“, prophezeit Meteorologe Dominik Jung. Deutlich heftiger als in NRW soll es aber in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur Sache gehen. Hier sei sogar die Tornado-Gefahr erhöht: „Da muss man am Nachmittag höllisch aufpassen“, warnt der Wetter-Experte.

Auch die DWD-Meteorologen sehen Potenzial für starke bis stürmische Böen, die im Bergland und bei Schauern auch mit Gewittern einhergehen. Ähnlich ist die Lage bei allerdings wieder sinkenden Temperaturen am Dienstag. Da müssen wir neben stärkeren Schauern selbst in tieferen Lagen mit Schnee- und Graupelschauern rechnen. Weil die Temperaturen nachts wieder unter den Gefrierpunkt wandern, musst du deshalb stellenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe rechnen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Montag: 14 bis 17 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Dienstag: 9 bis 12 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu -1 Grad

Mittwoch: 5 bis 9 Grad, nachts 4 bis 0 Grad

Achterbahnfahrt beim Wetter in NRW hält an

Auch Dominik Jung („wetter.net“) geht von einigen Schnee- und Schneeregenschauern zur Mitte der Woche aus. Doch danach wendet sich schon wieder das Blatt.

Denn nach dem Zwischentief sollen die Temperaturen bis Ende der Woche in NRW wieder deutlich steigen. So sind Richtung Wochenende wieder Werte im hohen zweistelligen Bereich möglich. Dabei soll es weiterhin verhältnismäßig nass bleiben.