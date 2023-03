Wetter in NRW: Achterbahnfahrt nimmt kein Ende – Experte reicht’s! „So langsam nervt’s“

Am Samstag bedeckte noch Schnee die Wiesen und Wege in NRW, am heutigen Montagmorgen (13. März) sind es plötzlich 10 Grad. „Da weht einem auf dem Weg zur Arbeit die Frühlingsluft durch die Nase“, schwärmt Dominik Jung („wetter.net“).

Doch beginnt jetzt tatsächlich endlich der ersehnte Frühling? Der Wetter-Experte spricht von einer „Achterbahnfahrt“. In Teilen Deutschlands wird es sogar richtig heftig.

Wetter in NRW: Sommergewitter und sogar erhöhte Tornadogefahr

Der Montag beginnt zwar warm, aber der schöne Schein trügt. Mit einer strammen südwestlichen Strömung wird milde Meeresluft nach Nordrhein-Westfahlen geführt. Doch dann rauscht ein Sturmtief von den britischen Inseln quer über Deutschland in Richtung Skandinavien. Erst im Aachener Raum und in der Eifel, später auch im Flachland sind stürmische Böen bis Windstärke 9 (um 85 km/h) zu befürchten, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Dazu gibt es einen Mix aus Regenschauern, reichlich Bewölkung und nur ab und zu mal etwas Sonne.

Die Temperaturen steigen im Westen auf bis zu 17 Grad, im Südwesten dürfen sich die Menschen sogar auf beinahe sommerliche 24 Grad freuen. Das Sturmtief bringt am Nachmittag aber auch erste Sommergewitter und im Südwesten sogar erhöhte Tornadogefahr.

Wetter in NRW: „Teil dieser Wärme flutscht mal kurz zu uns rein“

Die Erklärung von Dominik Jung: „Spanien hat gerade 30 Grad, ein Teil dieser Wärme flutscht mal kurz zu uns rein , sagt ,Hallo, ich bin der Frühling‘, ist aber auch schnell wieder weg.“ Schnell wieder weg? War’s das etwa schon mit Frühling? Könnte man so sagen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 9 bis 11 Grad, nachts Abkühlung auf bis zu 0 Grad

Mittwoch: 3 bis 6 Grad, nachts 0 bis 4 Grad

Donnerstag: 5 bis 10 Grad, nachts 4 bis 9 Grad

In der Nacht zum Dienstag ist es bewölkt mit einzelnen Schauern und Sturmböen. Die Tiefsttemperaturen sinken auf 4 bis 6 Grad. Am Mittwoch kommen die Temperaturen dann im Westen auch tagsüber kaum noch über 6 Grad hinaus. Jung: „Ein herber Rückschlag für die Frühlingswärme“. Es sind sogar wieder Sturmböen, in höheren Lagen auch Schnee und Schneeregen möglich.“

Der Wetter-Experte spricht vielen Menschen aus der Seele: „Diese Achterbahnfahrt, so langsam nervt’s den einen oder anderen.“ Dennoch betont Jung, dass diese Wetterwechsel gar nicht so ungewöhnlich sind, wie es sich vielleicht anfühlt: „Am Montag gibt es viel Wärme, dann wieder kälter mit Schneeschauer, Graupelschauern und Gewitter. Danach wieder wärmer. Unterm Strich der typischste und normalste März seit Jahren.“