Wetter in NRW: Wetterdienst mit düsterer Prognose – für SIE könnte es gefährlich werden

Sonnenschein, kein Regen, keine Sturmböen mehr – das Wetter in NRW erinnert am Samstag (11.03.) fast schon an den Frühling. Doch zu früh gefreut! An diesem Wochenende findet erneut ein Wetterwechsel statt.

Es könnte sogar noch richtig gefährlich werden.

Wetter in NRW: Wetterdienst macht düstere Prognose

Am Freitag breiteten sich über NRW und anderen Teilen von Deutschland Sturmböen aus, es folgte ein kräftiger Temperatursturz. Am Samstag dann das: Plötzlich Sonnenschein und ein ruhigeres Wetter in NRW. Doch spätestens in den kommenden Stunden merkt man deutlich, dass wir erst März haben.

Denn am Sonntag können wir uns laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schon auf das nächste Wetter-Tief gefasst machen. Von wegen Frühlingsgefühle! Das Wetter bringt dann nämlich wieder Regen und Sturmböen mit sich.

Wetterprognose:

Samstag: Sonnenschein

Sonntag: Glätte am Morgen

Montag: Regen und wärmer

Bereits in der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf 0 bis zu minus 6 Grad, in Höhenlagen wird es wieder bewölkter. Vor allem Autofahrer müssen sich vorsehen, denn: Vom Münsterland über Ostwestfalen bis ins Sauerland könnte es laut der Prognose des DWDs vereinzelt Glätte durch überfrierende Feuchte geben. Gefährlich!

Wetter in NRW wird gefährlich

In den Morgenstunden kann im Westen leichter Niederschlag runterkommen, erst als Schnee, später als Regen. Dadurch kann es gefrieren – selbst Sprühregen mit Glatteisbildung ist nicht ausgeschlossen. Die Straßen könnten also morgens richtig glatt werden. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 und 11 Grad, in Hochlagen nur um die 5 Grad.

In der Nacht zu Montag wird es wieder richtig stürmisch. Vor allem im Bergland und im Aachener Raum, so informiert der DWD, kann es bis zum Abend zeitweise starke Böen um die 60 Kilometer pro Stunde geben, in der Eifel sind vereinzelt sogar stürmische Böen um die 70 Kilometer pro Stunde nicht ganz ausgeschlossen.

Am Montag gibt es neben Regenschauern und starker Bewölkung immerhin einen Lichtblick: Es wird etwas wärmer. Die Temperaturen liegen am Nachmittag dann bei 14 bis 17 Grad.