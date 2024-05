„Große Wetter-Wende“ in NRW – Experte verkündet Feiertags-Hammer!

Nach einem sonnigen und freundlichen Start in den Mai schlug das Wetter in NRW schnell um. Die folgenden Tage waren von heftigen Unwettern geprägt. Vor allem der Westen des Landes wurde von Starkregen, Sturmböen und Gewittern heimgesucht. Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen waren gebietsweise an der Tagesordnung. DER WESTEN berichtete über das große Unwetter und die Folgen.

Doch langsam wird der Himmel wieder blau. Kurz vor dem bevorstehenden Feiertag und damit für viele verlängerten Wochenenden an Christi Himmelfahrt fragen sich einige, was das Wetter in NRW nun in petto hat. Ein Wetterexperte hat dazu eine klare Meinung.

Wetter in NRW: Wende zu Himmelfahrt

Als „Aprilwetter im Mai“ bezeichnete Diplom-Meteorologe Dominik Jung die ersten wechselhaften Tage des Monats. Doch pünktlich zum langen Wochenende scheint sich ein Wetterumschwung anzubahnen. Zum langen Wochenende ab Donnerstag (9. Mai) scheint das Wetter in NRW von Regen auf Sonnenschein umzuschalten.

Doch nicht nur die Sonne zeigt sich, auch die Temperaturen steigen wieder an. Während zuvor maximal 17 bis 18 Grad erreicht wurden, spielt das Wetter am Vatertag wieder mit. Es bleibt meist trocken bei Höchstwerten bis 21 Grad. Auch der Brückentag (10. Mai) schließt sich mit 23 Grad an. Und am Samstag und Sonntag werden sommerliche Temperaturen erwartet, teilweise sind bis zu 25 Grad möglich.

Die nächsten Gewitter und einzelne Schauer sind erst wieder am Montag (13. Mai) zu erwarten. Es sieht nach einem „freundlichen langen Feiertagswochenende“ aus, so Wetterexperte Jung abschließend. Wer den Feiertag für eine ausgiebige Bollerwagentour oder einen gemütlichen Grillabend nutzen möchte, kann die Regenjacke wohl im Schrank lassen.