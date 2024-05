Wetter auf Mallorca: Touristen müssen stark sein – jetzt kommt die bittere Wende

Das Wetter auf Mallorca hatte in den vergangenen Tagen viel Sonnenschein übrig. Wer einen Strandtag auf der beliebten spanischen Insel verbringen wollte, der konnte das ohne weiteres tun. Doch damit ist es jetzt bald erst einmal vorbei.

Zu einem Urlaub auf Mallorca gehört für viele Touristen auch ein Besuch am Meer. Und der wird besonders bei schönem Wetter zu einem echten Vergnügen. Doch in den nächsten Tagen kann dir das Wetter auf Mallorca einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen, wenn du einen Tag am Strand planst.

Wetter auf Mallorca: Touristen sollten den Regenschirm nicht vergessen

Nach dem Hoch folgt das Tief: Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, nimmt jetzt ein Tiefdruckgebiet Kurs auf die Insel. Schon in der Nacht zu Dienstag (14. Mai) steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf über 50 Prozent an. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Der Wind bleibt schwach, die Temperaturen gehen nur leicht nach unten.

Noch bis Donnerstag (16. Mai) soll es dann eher bewölkt bleiben. Den Regenschirm solltest du in diesem Zeitraum stets bei dir führen. Es kann immer mal wieder regnen. Keine wirklich guten Aussichten für alle Mallorca-Urlauber.

