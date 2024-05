Urlaub auf Mallorca: Touristen wegen knallhartem Alkohol-Verbot auf 180 – „Völliger Quatsch“

Dieses Gesetz wird deinen Ballermann-Urlaub für immer verändern – Mallorca greift knallhart durch! Das Alkohol-Verbot auf offener Straße und am Strand ist jetzt beschlossene Sache (wir berichteten). Unsere Redaktion hat sich an der Playa bei Malle-Urlaubern aus Deutschland umgehört.

Entspannt am Strand ein Bier zischen, das wird es in Zukunft bei deinem Urlaub auf Mallorca nicht mehr geben. Schon seit Langem ist den Einheimischen und der Regierung der Sauf-Tourismus am Ballermann ein Dorn im Auge. Jetzt ist es offiziell.

Wird der Urlaub auf Mallorca jetzt gesitteter?

Schon in wenigen Tagen wird es verboten sein an der Playa de Palma und in weiteren bestimmten Partyzonen auf Mallorca auf der Straße und am Strand Alkohol zu trinken. Ein Fakt, der bei einigen Touristen für reichlich Aufruhr sorgt.

„Die Insel hat Unmengen an Geld mit dem Sauftourismus eingenommen und jetzt wollen sie den ganzen Urlaubern, die jahrelang hier hergekommen sind und das Geld hergeschleppt haben, den Mittelfinger zeigen“, meint Matthias, der aktuell mit seinem Männer-Stammtisch Urlaub auf der Insel macht.

Rene und Matthias verbringen zusammen mit ihrem Stammtisch jedes Jahr ihren Urlaub auf Mallorca. Zu dem Verbot haben sie eine klare Meinung. Foto: DER WESTEN / Charmaine Fischer

„Wäre für uns ein Grund, nicht mehr zum Ballermann zu kommen“

Die Gruppe kommt bereits seit 2013 jedes Jahr auf die spanische Insel. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sieht Matthias aber auch schon eine Besserung in Sachen Benehmen am Ballermann. „Du hast dich für Leute fremdgeschämt, die du gar nicht kanntest. Aber der Grundcharakter sollte schon bleiben. Solch ein Verbot wäre für uns ein Grund, nicht mehr zum Ballermann zu kommen.“

Ähnliches sieht es auch Peter (32) aus Hamburg. „Ich finde es eine Frechheit und völliger Quatsch“, lautet seine kurze aber klare Meinung. Einer seiner Freunde hat auch schon eine Idee, wie er das Verbot umgehen wird: „Einfach im Hotel trinken.“

Urlaub auf Mallorca: Mancher Tourist hat auch Verständnis

Ein bisschen mehr Verständnis zeigt Steffen (24) aus Baden-Württemberg. Er ist zum ersten Mal auf Mallorca. „Ich finde es okay, wenn der harte Alkohol verboten wird, aber Bier kann man meiner Meinung nach kaum verbieten. Das trinkt hier doch einfach jeder.“

Fakt ist: Mallorca will weg vom exzessiven Sauf-Tourismus. Ob dieses Vorhaben mit der neuen Regel funktioniert, bleibt abzuwarten…