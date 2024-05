Urlaub auf Mallorca: Fiasko für Touristen! Neues Gesetz verändert den Ballermann für immer

Verliert der Urlaub auf Mallorca für viele deutsche Touristen jetzt seinen Reiz? Gerade am Ballermann heißt es für viele nicht nur sonnenbaden und schwimmen, sondern auch saufen.

Schon lange ist den Einheimischen der Party-Urlaub am Ballermann ein Dorn im Auge, jetzt macht die Regierung ernst und hat ein absolutes Alkoholverbot auf der Straße und am Strand beschlossen!

Urlaub auf Mallorca mit knallharter Änderung

Es ist offiziell! Die Regierung der Balearen-Insel schiebt dem sogenannten „Sauf-Tourismus“ am Ballermann einen Riegel vor, hat am Freitag (10. Mai) ein knallhartes Alkohol-Verbot auf Mallorca und auch Ibiza beschlossen.

So ist es schon in wenigen Tagen verboten, an der Playa de Palma und in weiteren bestimmten Partyzonen auf Mallorca und Ibiza öffentlich auf der Straße und am Strand Alkohol zu trinken.

Wer sich gerade auf Mallorca befindet, sollte die verbleibende Zeit für seine einschlägigen Zwecke nutzen. Wie die Regierung in Palma bekannt gab, soll das heftige Verbot schon in den nächsten Tagen mit Veröffentlichung im Amtsblatt wirksam werden.

Urlaub auf Mallorca: So teuer wird das Bier in der Öffentlichkeit

Egal ob harte Sauf-Spiele oder ein entspanntes Bierchen am Strand – das Gesetz macht dabei keinen Unterschied. So müssen Urlauber sowie Einheimische, die mit geöffneter Bierdose erwischt werden, zwischen 500 und 1500 Euro blechen.

Der mallorquinische Hotelierverband FEHM unterstützt das harte Vorgehen der Behörden, erklärt: „Wir begrüßen, dass Verbesserungen vorgenommen wurden, um das angestrebte Ziel zu erreichen: die Ausrottung des unzivilisierten Tourismus in den vier Gebieten, die unter seinen Auswirkungen leiden.“ Zudem dürfte sich die Gastronomie auf der Insel freuen, schließlich sind Terrassen von Bars und Restaurants von dem Verbot ausgenommen. Auch Party-Boote dürfen weiterhin Alkohol ausschenken – allerdings nur mit einer Seemeile Abstand zu den betroffenen Zonen und Stränden.

Das sogenannte „Dekret für verantwortungsvollen Tourismus“ soll zunächst bis Ende 2027 gelten, danach wolle man die Exzesse im Urlaub auf Mallorca auch ohne strenge Regeln unter Kontrolle halten.