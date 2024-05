Ex-Kreuzfahrt-DJ legt am Ballermann auf – und macht gemeinsame Sache mit DSDS-Kandidat

Als DJ regelmäßig für Veranstaltungen und Clubs gebucht werden – davon träumt wohl der ein oder andere Musikliebhaber. Luca Heinken alias DJ Heini kann davon sogar leben. Er legte früher auf Kreuzfahrt-Schiffen auf – und ist nun regelmäßig am Ballermann anzutreffen.

Wenn der „Bierkönig“ bebt, dann ist er nicht weit entfernt: Rund zehn Tage im Monat arbeitet DJ Heini in dem legendären Ballermann-Lokal. Erst kürzlich verriet er uns, zu welchen Hits man in diesem Jahr auf Mallorca feiert. Doch der 24-Jährige war nicht immer DJ am Ballermann. Bevor er ein Engagement im „Bierkönig“ bekam, spielte er für rund drei Jahre auf Kreuzfahrt-Schiffen.

In den kalten Monaten auf dem Kreuzfahrt-Schiff

„Ich habe damals auch auf vielen Hochzeiten aufgelegt und bin dann immer so im Oktober, November, Dezember aufs Schiff gegangen und habe die ganze Welt gesehen. Es war wirklich sehr cool“, erklärt DJ Heini gegenüber unserer Redaktion.

Auf den Kreuzfahrt-Schiffen hatte er stets eine Einzelkabine. „Die Arbeitszeiten als DJ dort waren schon echt angenehm“, betont er. Dem Bremer bliebt stets Zeit, um die Welt außerhalb seines DJ-Pults an Deck zu erkunden. Doch nach rund drei Jahren Arbeit auf dem Kreuzfahrt-Schiff zog der leidenschaftliche Musiker einen Schlussstrich.

DJ Heini legte einst auf Kreuzfahrt-Schiffen auf. Jetzt ist er im „Bierkönig“. Foto: privat

DJ Heini hat ein eigenes Tonstudio

Nun arbeitet er seit 2021 im „Bierkönig“. Doch wie wird man eigentlich DJ im „Bierkönig“? Immerhin ist die Lokalität einer der angesagtesten Läden für deutsche Touristen auf Mallorca. „Das ist eine lustige Story. Ich habe den ‚Bierkönig‘ irgendwann vor Jahren einfach mal angeschrieben. Dann wurde ich nach einiger Zeit damals zum Probeauflegen eingeladen. Zunächst wurde nichts draus wegen Corona“, so Heinken. Doch als die Hochzeit der Pandemie überstanden war, klappte es schließlich mit einer Anstellung.

Doch DJ Heini arbeitet nicht nur im „Bierkönig“. So wie auch zu seiner Kreuzfahrt-Zeit, legt er auch heute noch auf Hochzeiten auf. Und auch auf weiteren Veranstaltungen rund um Bremen ist er als DJ anzutreffen. Doch das ist noch nicht alles: „Ich habe auch noch ein Tonstudio in Deutschland zusammen mit Raphael Goldmann. Der hat damals bei DSDS die Goldene CD von Dieter Bohlen bekommen. Mit ihm zusammen habe ich auch ‚Palma Sound‘ gegründet.“

Gemeinsamer Song mit Schäfer Heinrich

Das Studio von „Palma Sound“ liegt in der Nähe von Oldenburg (Bremen). Hier entstanden unter anderem Songs wie „Heimweh nach den Bergen“, welchen DJ Heini gemeinsam mit Schäfer Heinrich („Bauer sucht Frau“) aufnahm. Langweilig wird es für Luca Heinken also nicht – und jetzt wartet ja auch noch die Ballermann-Saison 2024 auf ihn.