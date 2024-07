Hat Mallorca bald einen neuen Ballermann-Star? Jetzt will ER die Menge von sich überzeugen

Die Texte sind recht simpel und meist innerhalb von wenigen Minuten kann sie jeder auswendig. Immerhin sollen sie vor allem eines: gute Laune verbreiten. Doch um auch dauerhaft auf Mallorca bestehen zu können, braucht es mehr als nur einen guten Hit.

Wer an Erfolge wie die von Isi Glück, Mia Julia oder auch Micki Krause anknüpfen möchte, muss schon aus der Menge an aufstrebenden Ballermann-Stars herausstechen. Auch David Schuling aus Vechta (Niedersachsen) möchte als „David Dauerbreit“ den Ballermann für sich erobern. Wie er das schaffen will, hat er uns verraten.

Neuer Ballermann-Star im Anflug?

Auf Mallorca ist der Name David Dauerbreit noch recht unbekannt, doch geht es nach dem jungen Mann aus Vechta, dann soll sich das bald ändern. Dafür hat er sich extra Sticker anfertigen lassen mit seinem Gesicht, Namen und seinem Ballerman-Lied „Vier Tage nach Malle“, die er nun an der Playa verteilen will.

Seinen Song gibt es tatsächlich auch schon auf Spotify, doch wie ist es dazu gekommen? „Ich saß ziemlich genau vor einem Jahr hier an der Playa und da hatte ich eine Melody im Kopf und habe einfach für TikTok aus Spaß ein Video gemacht“, erklärt David Dauerbreit. Und tatsächlich hat der Song fast 70 Tausend Aufrufe und viele lobende Kommentare.

Noch mehr News:

„Der Song hat Potential“, „Mega Nummer nächstes Lied für Malle“ oder „das is schon ziemlich geil“, heißt es dort. Das Video sei sogar so gut angekommen, dass er direkt ein paar Anfragen bekommen hätte, um den Song aufzunehmen.

DAS macht David Dauerbreit aus

Seitdem würde so der kleine Traum von einem Auftritt im Megapark oder Bierkönig in ihm schlummern. Wenn er die großen Ballermann-Stars auf der Bühne sieht, kribbele es schon im ganzen Körper. Der 27-Jährige bezeichnet sich selbst als Rampensau und stellt das auch gerne jedem zur Show, der um eine kleine spontane Vorführung seines Songs bittet. Auch uns hat er eine Kostprobe an der Promenade gegeben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und tatsächlich gab es von einigen Passanten sogar Applaus. „Ist ein guter Ohrwurm, passt hier her“, so das erste Feedback. Ein Selfie musste auch her, immerhin könnten sie die ersten sein, die ein Bild mit dem nächsten großen Ballermann-Star haben. Aber was unterscheidet einen David Dauerbreit von den restlichen Künstlern? „Ich fühle das einfach noch mehr, weil ich liebe es hier zu sein und ich bin einfach einer von denen, die hier auch immer feiern“, so sein Argument. Wer weiß, vielleicht sieht man den 27-Jährigen ja tatsächlich bald auf einer großen Bühne auf Mallorca.