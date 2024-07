„Olivia“-Sänger Dirk Ostermann privat – SO macht der „Zipfelbube“ Urlaub abseits vom Ballermann

Ein bis zwei Auftritte im Bierkönig die Woche, ständig laute Musik und feiernde Leute. Dirk Ostermann alias „Der Zipfelbube“ ist schon seit vielen Jahren im Show-Geschäft. Auf der Bühne fühlt er sich wohl, doch abseits davon hat es der Party-Sänger offenbar gerne etwas ruhiger.

Regelmäßig geht der Flieger für den Zipfelbuben in Richtung Mallorca – vor allem beruflich bedingt. Doch vom 5. bis 15. Juli gönnte sich der 48-Jährige auch ein paar erholsame Tage mit seiner Familie – und zwar ganz bewusst weit weg vom Ballermann. Wir haben mit ihm gesprochen.

„Olivia“-Sänger Dirk Ostermann macht HIER Urlaub

Dirk Ostermann oder besser bekannt als „Zipfelbube“ kennt den Ballermann wie seine linke Westentasche. Dort, wo andere Urlaub und Party machen, arbeitet der 48-Jährige. Doch manchmal verbindet der Entertainer auf Mallorca auch gerne Beruf und Urlaub miteinander. Seine Freizeit verbringt er mit der Familie dann allerdings doch gerne lieber fernab vom Ballermann – und das aus gutem Grund.

„Der Ballermann ist kein Ort für kleine Kinder – vor allem abends nicht. Manchmal gibt es halt auch Polizeieinsätze, wo Beamte sogar Gummigeschosse abfeuern, um Randalierer zu vertreiben. Sowas will man natürlich nicht den Kindern antun“, erklärt der Familienvater gegenüber unserer Redaktion.

+++ Urlaub auf Mallorca? Von wegen! Bei diesem Anblick bleiben Touristen lieber zuhause +++

Dirk, seine Frau Britta und die drei Kinder Romeo, Romina und Fernanda zieht es eher nach Cala Bona. „Wir sind immer hier, weil hier viele Kinder sind und die ganze Gegend deutlich ruhiger ist. Beruflich liebe ich den Trubel und die laute Musik, aber im Urlaub brauche ich dann den Kontrast“, so der Party-Sänger weiter.

Absolute Urlaubs-Empfehlung vom Zipfelbuben

Und wie genau sieht die Freizeit-Gestaltung von Familie Ostermann aus? „Wir gehen sehr viel wandern und spazieren, mieten uns Fahrräder und fahren die Promenaden entlang.“ Doch im Urlaub auf Mallorca darf für die fünfköpfige Familie auch ein Besuch am Strand nicht fehlen – und zwar an einem bestimmten.

„Am Playa de Muro ist es traumhaft, das Wasser ist total klar und perfekt zum Schnorcheln“, so die dringende Empfehlung vom Olivia-Interpreten. Und damit könnte er nicht alleine sein, denn der Strand wurde tatsächlich in einigen Umfragen sogar schon mal zum besten Strand der Welt gekürt. Weshalb sich jedoch auch eine frühe Anreise lohnen könnte, denn am Playa de Muro könnte es im Laufe des Tages ziemlich voll werden.