Urlaub auf Mallorca? Von wegen! Bei diesem Anblick bleiben Touristen lieber zuhause

Der jährliche Urlaub auf Mallorca, in Griechenland oder in der Türkei ist eigentlich für viele Familien das Highlight des Jahres. Dieses Jahr entschließen sich jedoch einige Touristen lieber zu Hause zu bleiben, als den Sommer am Strand zu verbringen. Besonders diejenigen, die oft in die beliebten Urlaubsländer reisen, sind betroffen.

Viele Touristen berichten, dass die Kosten für den Urlaub in die Höhe geschossen sind. Der Urlaub in Griechenland kostet eine Familie normalerweise 3.000 Euro. Dieses Jahr kostet dieselbe Reise jedoch stolze 8.000 Euro. Aber nicht nur Griechenland ist betroffen, auch der Preis für den Urlaub in der Türkei steigt immens. Gegenüber „FOCUS Online“ berichtet ein Mann, dass der Familienurlaub in der Türkei mit 9.000 Euro das Dreifache im Gegensatz zu den vergangenen Jahren kostet.

Urlaub auf Mallorca: Preise extrem gestiegen

Auch wenn man Urlaub auf Mallorca machen will, ist man von den extremen Preissteigerungen betroffen. Marcus Buschfeld aus Köln erklärt, dass sie dieses Jahr auf den jährlichen Urlaub verzichten werden, denn: „Mallorca für 7.000 Euro sehe ich nicht ein.“ Der Familienurlaub muss angesichts der hohen Kosten also ausfallen.

Aber was ist der Grund, warum die Kosten für den Urlaub plötzlich so rasant gestiegen sind? Experten erklären gegenüber „FOCUS Online“, dass dies an der sehr hohen Auslastung der Hotels liegen würde. In den beliebten Urlaubsorten liegen die Buchungen teilweise auf demselben Niveau wie vor Corona. Eine positive Entwicklung für die Hotels, aber als Ergebnis steigen die Preise. Viele können sich deshalb den Urlaub finanziell einfach nicht mehr leisten.

Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig, kommentiert in einem Interview, dass Urlaub trotz des Buchungsbooms bezahlbar sein muss. Wegen der hohen Nachfrage haben sich die Preise für Urlaub auf Mallorca und andere beliebte Reiseziele verdoppelt und teilweise fast verdreifacht.

„Man zahlt für Hotels jetzt fast das Dreifache.“

Bereits zu Jahresbeginn sind die Buchungen für beliebte Reiseziele in die Höhe geschossen. Entsprechend sind die Preise während der Hauptbuchungszeit im Mai gestiegen. Wie die Münchner Reiseverkehrskauffrau Angelika Bach berichtet: „Deshalb zahlt man für Hotels, die man im Vorjahr gebucht hat, jetzt fast das Dreifache.“

Viele Touristen können sich deshalb die jährliche Reise nicht mehr leisten und entscheiden sich dazu, dieses Jahr auf den Urlaub auf Mallorca zu verzichten. Wegen des hohen Anstiegs der Buchungen sind die Preise für beliebte Reiseziele in die Höhe geschossen. Experten raten jetzt schon, dass man lieber auf weniger beliebte Reiseorte ausweichen soll.