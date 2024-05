Urlaub auf Mallorca: Ich ging am Vatertag die Playa entlang – und war schockiert

Für viele ist er DAS Highlight des Jahres: der Urlaub auf Mallorca. Während für die einen Urlaub in erster Linie Erholung bedeutet, bedeutet er für zahlreiche Ballermann-Gänger vor allem eins: Party und ganz viel Alkohol! Unsere Reporterin war am Vatertag an der Playa unterwegs.

Das Opening von „Bierkönig“, „Megapark“ und Co. ist gelaufen – die Party-Saison auf Mallorca ist eröffnet! Auch wenn die Insel gerne ihr Feier-Image los wäre: In diesem Jahr strömen wieder zahlreiche Touristen zum Partymachen auf die Insel. Besonders am Vatertag war einiges los – und der Anblick hat mich schockiert!

Torkelnd über den Ballermann – und das um 14 Uhr!

Ich lief über den Ballermann in Richtung Schinkenstraße an der Playa entlang. Dabei kamen mir immer wieder stark betrunkene Menschen entgegen, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnten und torkelten – und das bereits gegen 14 Uhr!

Besonders erschreckend: Einige Feierwütige hatten es mit dem Alkoholkonsum wohl so sehr übertrieben, dass ein Rettungswagen anrücken musste. Auf Höhe des Ballermann 5 sah ich, wie Rettungssanitäter einen jungen Mann am Straßenrand in die stabile Seitenlage gebracht hatten. Neben ihm lag sein Erbrochenes.

Laute Musik dröhnt aus Boxen

Doch er war nicht der Einzige, den die Feierei wortwörtlich umgehauen hatte. Kurz bevor ich in die Schinkenstraße einbog, sah ich eine weitere Person, die auf dem Boden lag. Um sie herum waren einige Menschen, die sie in der hilflosen Lage unterstützten.

Während ich die Playa weiter entlang lief, dröhnte der gerade neue erschienene Party-Hit „Oberteil“ von Isi Glück und Marc Eggers aus einer Musikbox. Natürlich wurde laut mitgegrölt. Und wenn wir schon beim Thema Oberteil sind: Hier ließen zahlreiche Gruppen ihrer Kreativität freien Lauf, traten klamottentechnisch in liebevoll selbst gestalteter Einheit auf. Auch Fußballtrikots und Fan-Shirts diverser Party-Lokalitäten waren natürlich zahlreich vertreten.

Am Ballermann eigentlich kein allzu ungewöhnlicher Anblick – am Vatertag war es jedoch noch eine Spur härter. Jetzt bleibt abzuwarten, wie die Urlaubs-Saison 2024 auf Mallorca weitergeht…