Bierkönig auf Mallorca: Julian Sommer feiert Premiere – und macht Verkündung

Bei Julian Sommer könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Der im Landkreis Koblenz aufgewachsene Musiker ist am Ballermann nicht nur ein absoluter Frauenschwarm, sondern auch einer der derzeit gefragtesten Partyschlagersänger.

Bereits mit seinem Song „Dicht im Flieger“ bewies der Musiker, dass er das Zeug zum Mallorca-Star hat. Nicht ohne Grund tritt Julian Sommer in dieser Saison jeden Sonntagabend im Bierkönig auf. Und genau dort feierte der 26-Jährige Anfang des Monats (5. Mai) auch eine ganz besondere Premiere.

Bierkönig holt Julian Sommer jede Woche auf die Bühne

Bereits am Nachmittag bebte der Bierkönig in der Schinkenstraße. Jeder freie Tisch war bis auf den letzten Platz vergeben – den einen oder anderen Gast zog es zum Mitgrölen auch schon auf die Stühle. Dabei stand das Highlight des Tages erst noch an: Um 20 Uhr betrat nämlich Julian Sommer die Bühne.

Neben seinem Ohrwurm „Peter Pan“ und der Stimmungskanone „Oben ohne“ hatte der Sänger aber noch einen weiteren Track im Gepäck – nämlich „Handwerker“. Für den neuen Banger arbeitete Julian Sommer mit Ballermann-Legende Mickie Krause zusammen. Nach der Veröffentlichung des Songs am 3. Mai wurde also am vergangenen Sonntag die Premiere im Bierkönig gefeiert – das erste Mal live on stage.

Bei Bierkönig-Gig verkündet Julian Sommer erfreuliche Neuigkeit

Und obwohl der Hit erst wenige Tage auf dem Markt ist, konnte das Publikum die Zeilen nahezu fehlerlos mitsingen. Für Julian Sommer einmal mehr der Beweis, dass er mit seiner Musik absolut den Nerv der Zeit trifft. Doch das war an diesem Abend noch nicht alles. „Ist auch jemand aus NRW hier?“, fragte der „Neverland“-Interpret nach der Hälfte des Gigs in die Runde.

Selbstverständlich schnellten daraufhin auch ein paar Hände in die Höhe. Und die dazugehörigen Personen durften sich freuen: Julian Sommer kündigte an, dass er noch in diesem Jahr sein erstes richtiges Konzert in Deutschland geben wird – genauer gesagt am 21. Dezember in Köln. Ganz offensichtlich legt der Sommer also auch im Winter keine Pause ein. Bis dahin lässt sich der Partyschlager-Star aber noch einige Male am Ballermann blicken.