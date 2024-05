Urlaub auf Mallorca: Touristen machen rätselhafte Entdeckung – was hat es damit auf sich?

Mallorca hat viel mehr zu bieten als die Playa de Palma rund um den Ballermann. So gibt es beispielsweise zahlreiche Buchten mit türkisblauem Meer oder kleine Dörfer auf der Insel.

Auch ein Besuch der Gemeinde Sóller sollte im Urlaub auf Mallorca nicht fehlen. Die kleine Stadt zählt zu einer der schönsten Gegenden und überzeugt nicht nur mit seinem malerischen Charme, sondern auch den vielen Bäumchen voller Zitronen und Orangen.

Dann gibt es dort allerdings auch noch eine Sache, die bei einigen Touristen ein großes Fragezeichen aufkommen lässt.

Urlaub auf Mallorca: Dieser Anblick wirft Fragen auf

„Wohnen hier so viele Türken?“ und „Wann spielt denn bitte England gegen die Türkei?“ lauteten beispielsweise zwei Aussagen deutscher Touristen, kurz nachdem sie aus dem Bus ausgestiegen waren und ins Zentrum von Sóller spazierten. Tatsächlich keine unberechtigte Frage, denn auch unserer Redaktion fiel auf, dass nahezu von jedem Balkon eine oder gar beide Flaggen wehten.

An nahezu jedem Balkon in Sóller hängt eine oder gar beide besagten Flaggen. Foto: Jana Wengert

Doch wer genau hinsieht, wird bemerken, dass es sich nicht ganz um die türkische Flagge handelt – neben dem Halbmond fehlt nämlich der Stern. Stattdessen ist hier von der Mauren-Flagge die Rede.

Ganz Sóller fiebert der traditionellen Schlacht entgegen. Foto: Jana Wengert

Und die zum Verwechseln ähnlich sehende „englische“ Fahne ist in Wirklichkeit die christliche Flagge mit dem Georgskreuz – ein Symbol für die Sóllerics.

Urlaub auf Mallorca: Das Bergdorf Sóller in heller Aufruhr

Doch wozu dieser ganze Aufwand rund um die Deko entlang der Straßen? Unsere Redaktion hat nachgehakt. Am 13. Mai 2024 findet die große Schlacht der beiden Völker statt. Zumindest wird an diesem Tag das Spektakel vom 11. Mai 1561 nachgestellt. Für die Anwohner des Bergdorfes eine wichtige Tradition, der bereits Wochen im Voraus entgegen gefiebert wird.

Den damaligen Helden wird jährlich – immer am Montag nach dem zweiten Sonntag im Mai – bei der sogenannten „Firó“ gedacht, einer Art Volksfest für Groß und Klein. Für das vorab „inszenierte Gemetzel“ wird tief in den Requisitenkisten gekramt, um das Event möglichst originalgetreu nachstellen zu können. Der besagte Montag ist in Sóller übrigens ein Feiertag. Wer als Tourist in der Gegend ist, sollte sich die XXL-Feier also nicht entgehen lassen.