Jürgen Milski mit großem Problem vor Auftritt – Fans in Sorge: „Dringend zum Arzt!“

Der berufliche Alltag eines Entertainers ist nicht selten stressig, oft geht es von einem Termin zum nächsten. Auch Jürgen Milski hat oft ein strammes Programm und ehe ein Musiker einen Auftritt absagt, muss schon viel passieren.

Doch im Fall der Fälle geht natürlich die Gesundheit vor. Auch Jürgen Milski plagt am Freitag (12. Juli) kurz vor einem Auftritt im Bierkönig auf Mallorca über gesundheitliche Beschwerden. Seine Fans befürchten Schlimmes.

Jürgen Milski: „Helft mir!“

„Ich habe seit ein paar Tagen diese Augenentzündung hier und weiß nicht, was das ist. Ich habe doch keine Zeit, zum Arzt zu gehen“, schildert Jürgen Milski seine kleine „Notlage“. Der Ballermann-Star ist zu dem Zeitpunkt quasi schon auf dem Sprung zum Flughafen, denn nur wenige Stunden später hat er einen Auftritt im Bierkönig.

+++ Hat Mallorca bald einen neuen Ballermann-Star? Jetzt will ER die Menge von sich überzeugen +++

Deshalb richtet er sich mit einem kleinen Hilfeaufruf an seine Fans auf Instagram: „Weiß einer, was das hier sein kann?“, fragt er im Video während er immer wieder auf sein tränendes linkes Auge zeigt. Mit der Bitte in der Überschrift: „Helft mir!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Augen zu und durch

Und dem Hilfeersuch des Entertainers kommen natürlich viele Fans gerne nach und geben aus der Ferne eine erste Einschätzung. „Sieht nach einem Gerstenkorn aus“ oder „Herpes oder Gürtelrose im Auge“, so ihre Vermutung. Doch viele machen sich auch ernsthafte Sorgen um Milski und raten ihm daher: „Geh bitte dringend zum Arzt!“

Doch ganz nach dem Motto „The Show must go on“, kneift der 60-Jährige die Augen zu und beißt sich auf die Zähne, um seinen Auftritt um 20 Uhr im Bierkönig durchzuziehen. Auf der Bühne selbst scheinen die Augen-Probleme den Künstler jedoch nicht zu beeinflussen — zumindest lässt er es sich nicht anmerken.

Am nächsten Morgen gibt Jürgen Milski seinen Fans ein beruhigendes Update: „Mein Auge ist tatsächlich schon etwas besser geworden. Ich habe eine Salbe draufgemacht und es ist wahrscheinlich ein Gerstenkorn.“ Ob so nun seine eigene Diagnose lautet oder er tatsächlich nochmal einen Fachmann hat drüber schauen lassen, lässt er ungeklärt. Klingt auf jeden Fall so, als ob Jürgen Milski auf dem Weg der Besserung ist und auch keine Gefahr für seinen Auftritt am Sonntag (14. Juli) im ZDF-Fernsehgarten bestünde.