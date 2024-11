Weihnachten: Geschenke-Käufer tappen in Preis-Falle – „Vor ein paar Monaten günstiger“

November und Dezember sind die Monate, in denen jedes Jahr Millionen Deutsche auf Geschenke-Jagd gehen. Erst wollen Adventskalender und Nikolaus-Stiefel befüllt werden – und dann steht natürlich Weihnachten vor der Tür. Doch der Kaufrausch birgt auch große Gefahren. Wer in kurzer Zeit viele Geschenke für die Lieben besorgen muss, tappt schnell in die Preisfalle. Völlig unnötig!

Viele Geschenke-Jäger sind überzeugt davon, am Black Friday oder Cyber Monday die Top-Schnäppchen für Weihnachten bei Amazon, MediaMarkt, Coolblue & Co. machen zu können. Ein häufiger Irrtum, den der renommierte Verbraucherschützer Ron Perduss bereits in unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ entlarvt hat (>>> hier mehr dazu). Aber auch nach der Black Week lohnt es sich, genau hinzuschauen. Ganz einfach sparst du Hunderte Euro! Wir verraten dir, wie das geht.

Weihnachten: So sparst du bei Geschenken Hunderte Euro

Statistisch – also im Durchschnitt – gibt jeder Deutsche rund 500 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Doch würden die Kunden nicht immer wieder in die Preis-Falle tappen, könnten sie die gleichen Präsente auch für 400 oder gar 300 Euro bekommen. Was dabei zu beachten ist und welche Tools besonders hilfreich sind, erklärt Verbraucherschützer Ron Perduss in unserem hier eingebetteten Video.

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, im Supermarkt oder eben beim Geschenke-Marathon vor Weihnachten.

Ron Perduss: „Guter Preis – oder vor ein paar Monaten günstiger?“

„Ist der Preis, den ich jetzt zahlen würde, ein guter Preis – oder war das Produkt vielleicht vor ein paar Monaten günstiger?“ Diese Frage, so Ron Perduss, sollten sich alle Kunden stellen, die sich vor Weihnachten durch die Wunschzettel ihrer Lieben kämpfen. Perduss empfiehlt einen Blick auf Preis-Statistiken und Preis-Wecker. Was es damit auf sich hat, erfährst du in unserem Video.

Manchmal gibt es auch sehr gute Gründe, nicht das Wunschprodukt zu Weihnachten zu verschenken, sondern erst einmal „nur“ einen Gutschein – und den Kauf auf Januar zu verschieben. Das wirkt vielleicht weniger festlich, kann aber ebenfalls eine Menge Geld sparen.