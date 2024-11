Black Friday: Kunden gehen Fake-Rabatten auf den Leim – Insider entlarvt die Tricks

Bis zum „Black Friday“ sind es noch ein paar Tage hin. Doch insbesondere bei vielen Online-Händlern wie Amazon, MediaMarkt Saturn, Coolblue & Co. wirft die Rabattschlacht längst ihre Schatten voraus. Oft soll den Kunden suggeriert werden, dass die „frühen Vögel“ noch bessere Schnäppchen machen können als die Black-Friday-Fans. Doch stimmt das auch?

Die Frage lässt sich noch ausweiten. Black Friday (29. November 2024), Black Week, Cyber Monday (2. Dezember)… Halten diese Konsum-Feiertage, was sie versprechen? Oder werden die Kunden hinters Licht geführt? In unserer Video-Reihe „Der Westen klärt auf“ gehen wir dieser Frage nach.

Black Friday: Geschenk an die Kunden oder Gewinn-Maximierung?

Ganz klar: Weihnachten rückt immer näher – und Millionen Menschen machen sich Gedanken darüber, was sie ihren Lieben schenken sollen und wie sie diese Dinge möglichst günstig ergattern können. Da kommt der erstmalig 1966 in den USA so benannte Black Friday gerade recht. Eine Theorie zur Herkunft des Begriffs lautet, dass Geschäfte diesen Tag ins Leben riefen, um vor Weihnachten den Umsatz anzukurbeln und aus den bis dahin womöglich roten Zahlen herauszukommen.

Ach, da haben wir’s doch auch schon. Geht es etwa gar nicht um Nächstenliebe gegenüber den Kunden, sondern um reine Gewinn-Maximierung? DER WESTEN hat Verbraucherschützer Ron Perduss befragt.

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, im Supermarkt oder eben beim Geschenke-Marathon rund um den Back Friday.

„DER WESTEN klärt auf“: So entlarvst du Fake-Rabatte

Was den Black Friday betrifft, hat Ron Perduss eine klare Meinung. Demnach setzen Händler wie Amazon, MediaMarkt Saturn, Coolblue & Co. die Kunden unnötig unter Druck. Nur noch heute… nur noch zwei Artikel vorhanden… 70 Prozent günstiger… In vielen Fällen werden die Geschenke-Jäger einfach nur schnell zum Kauf gedrängt, bevor sie großartig nachdenken können.

Die Wahrheit sei jedoch, so Ron Perduss: Häufig handele es sich um Fake-Rabatte auf Preise, die in den Wochen vor dem Black Friday extra erhöht wurden. Doch wie erkennt man das konkret? Ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Ron Perduss erklärt es im hier eingebetteten Video-Video.

Black Friday, Black Week, Cyber Monday… lass dich als Kunde davon nicht stressen, sondern bewahre einen kühlen Kopf und nutze unsere Tipps für die Preis-Recherche. Dann hast du an Weihnachten tolle Geschenke für deine Lieben und in vielen Fällen tatsächlich Geld gespart – ohne Fake-Rabatte.