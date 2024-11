MediaMarkt Saturn krempelt Geschäfte um – Kunden staunen nicht schlecht

MediaMarkt Saturn hat ein neues Filialkonzept entwickelt, das nun an den Start geht. Die ersten Stores haben bereits eröffnet. Interessant hierbei: Sie liegen allesamt in größeren Innenstädten an zentralen Orten – vor allem für MediaMarkt-Standorte eher ungewöhnlich, sind sie doch meist so groß, dass sie weiter außerhalb Platz finden.

Doch hier liegt der Hase begraben. Um auch an höher frequentierten Standorten vertreten zu sein, hat MediaMarkt Saturn eine ganz neue Art von Filiale entworfen. Das Ergebnis dürfte die Kunden überraschen.

MediaMarkt Saturn eröffnet „Smart Stores“

Das neue Filialkonzept „Smart“ startet nach Spanien und Italien jetzt auch in Deutschland. Bereits am Donnerstag (14. November) eröffneten die ersten vier Stores in Heidelberg, Köln, Leipzig und München. Bei den Ladenzeilen handelt es sich tatsächlich um ehemalige Gravis-Standorte. Ein fünfter Standort in Hamburg folgt noch am Samstag (16. November). In Berlin gibt es schon seit Sommer einen „Smart Store“.

Doch was steckt eigentlich hinter dem Format? Bei den Stores handelt es sich mit 400 Quadratmetern Fläche um vergleichsweise kleine Geschäfte. Sie sollen in der Fußgängerzone in den jeweiligen Innenstädten mit besonders viel Publikumsverkehr die Kunden anziehen. Weil sie so kompakt sind, gibt es hier nur eine reduzierte Auswahl an Produkten, dafür fährt das Unternehmen hier allerdings eine alternative Strategie.

MediaMarkt Saturn erklärt „Smart Store“-Konzept

In den „Smart Stores“ konzentrieren sich die Mitarbeiter neben dem Verkauf der Produkte auch auf Services wie schnelle Reparaturen an der Smart Bar oder auch Display-Wechsel. Im Sinne einer Omnichannel-Strategie können Kunden hier über Touchscreen den kompletten Onlineshop durchsuchen und sich die gewünschten Produkte direkt in den Store bestellen. Diese können später dort abgeholt oder auch retourniert werden.

Bald soll auch eine Sofortlieferung per Uber innerhalb von 90 Minuten möglich sein, wie „Telecom Handel“ berichtet.

„Unsere Devise lautet: das richtige Format an der richtigen Stelle“, erklärt Managing Director Sales, Hubert Kluske. „Mit den Smart-Stores richten wir uns gezielt an technologiebegeisterte Kundinnen und Kunden, die in der Nähe unterwegs sind. Im Mittelpunkt stehen Services, die schnell und bequem in Anspruch genommen werden können.“