MediaMarkt Saturn führt neuen Service ein – was Kunden jetzt wissen müssen

Bei MediaMarkt Saturn gibt es eine Veränderung, die den Kundenservice deutlich verbessern soll. Die Kunden sollten sich darauf einstellen, dass es bald einen neuen Service bei der Kundenhotline geben wird.

MediaMarkt Saturn setzt künftig einen GenAI-basierten Voicebot bei der Kundenhotline ein. Der Voicebot nutzt dabei die FAQ auf der Website des Unternehmens, um die häufigsten Kundenanfragen zu lösen. Dabei werden die Fragen in einer authentischen und natürlichen Sprache beantwortet.

MediaMarkt Saturn: Voicebot ist 24/7 erreichbar

Falls die KI die Frage der Kunden nicht beantworten kann oder Kunden das Gespräch mit einem Mitarbeiter bevorzugen, steht selbstverständlich immer noch ein Kundenservice-Mitarbeiter zur Verfügung. Seit September wird der Voicebot bei der Kundenhotline von MediaMarkt Saturn in Deutschland eingesetzt. In Österreich und den Niederlanden befindet sich die Veränderung momentan in der ersten Testphase.

Henny Steiniger, der Vice President Services & Solutions, Customer Experience & Care bei MediaMarkt Saturn, erklärt: „Durch die Integration unseres neuen Voicebots optimieren wir kontinuierlich unser digitales Serviceangebot. Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz steigern wir nicht nur unsere Effizienz, sondern bieten unseren Kunden einen Service, der 24/7 verfügbar ist. Das verkörpert unsere Vision: innovative, intuitive Lösungen, die den Alltag unserer Kunden erleichtern.“

Der besondere Vorteil des Voicebots ist, dass dieser jederzeit erreichbar ist, auch außerhalb der Öffnungszeiten der Hotline von MediaMarkt Saturn. Anfänglich wird nur eine eingeschränkte Anzahl an Anrufern an den Voicebot weitergeleitet, die danach immer weiter erhöht wird.

KI soll bald auch Informationen zum Bestellstatus liefern

Das Ziel bei der Einführung des Voicebots ist es, die Effizienz der Kundenhotline zu steigern. Auch sollen die Wartezeiten für Kunden von MediaMarkt Saturn dadurch reduziert werden. Dabei liefert die KI umfangreiche Informationen über Themen wie Produktberatung, Reparatur- und Garantieleistungen, Lieferungen oder Retouren.

Momentan testet MediaMarkt Saturn ebenfalls, ob man das Angebot des Voicebots noch weiter erhöhen kann. Dieses soll dann Informationen zum Bestellstatus oder zur Produktverfügbarkeit liefern. Man möchte mit dem Einsatz von KI nicht nur den Aufwand der Mitarbeiter reduzieren, sondern auch den Kunden einen besseren und effizienteren Service anbieten.