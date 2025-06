Ruhr Park Bochum verkündet neues Angebot – doch das schmeckt nicht jedem Kunden: „Wirklich genug“

Egal ob Klamotten, Elektronik oder Parfüm: Wer in den Ruhr Park Bochum shoppen geht, der wird in der Regel fündig. Und um seinen Kunden immer wieder neue Anreize für einen Besuch zu bieten, lockt das Einkaufscenter regelmäßig mit Neueröffnungen oder anderen Angeboten.

Und auch jetzt hatte der Ruhr Park Bochum einen Neuzugang zu verkünden. Doch der schmeckt nicht jedem Kunden – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Ruhr Park Bochum verkündet es via Social Media

Neben shoppen, können Kunden im Ruhr Park Bochum auch schlemmen. Einkaufen und bummeln kann schließlich verdammt anstrengend sein und eine kleine Stärkung kommt da vielen Kunden gerade recht. So findest du dort Imbisse und Restaurants wie beispielsweise Backwerk, Curry Karl oder aber auch den Fastfood-Klassiker McDonald’s.

Jetzt will der Westfield Ruhr Park Bochum seine Kunden mit einem neuen kulinarischen Angebot locken. Auf seiner Facebook-Seite machte das Einkaufscenter die Ankündigung: Ab sofort kannst du dort auch Börek essen!

Ruhr Park Bochum: Das kannst du ab sofort dort essen

„Seit kurzem gibt es bei uns einen neuen Foodtruck: BÖREX. Hier gibt es köstliches Börek in herzhaften Geschmacksrichtungen, ob mit Fleisch oder vegetarisch. Ihr findet hier eine Auswahl verschiedener Sorten“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag. Der neue Foodtruck befindet sich am weißen Zelt – direkt neben dem Klamotten-Laden H&M.

Ein neues Angebot ist in der Regel doch erst einmal was Gutes – doch das sehen einige Ruhr-Park-Bochum-Kunden anders. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag lassen sie ihrer Wut freien Lauf. „Und wieder eine Imbiss-Bude“, schreibt ein frustrierter Kunde. „Und die schöne Riesengriller Bratwurst vorm C&A wurde verdrängt, große klasse“, behauptet eine andere Person und eine weitere Frau ärgert sich: „Warum ist das Kinder- Karussell weg? Gastronomie gibt es im Ruhrpark doch wirklich genug!“

Ruhr Park Bochum: Nicht alle sind gegen die neue Imbiss-Bude

Doch nicht alle teilen die negative Stimmung. Eine Kundin schreibt: „Wieso heult die Mehrheit rum? Dann macht es bitte besser.“ Tja, man kann es eben nicht jedem Recht machen – das wissen wohl auch die Verantwortlichen des Ruhr Park Bochum…