MediaMarkt Saturn greift durch – für Kunden soll sich alles ändern

MediaMarkt Saturn will das Einkaufserlebnis für Kunden von Grund auf ändern. In Zukunft will sich das Unternehmen neu aufstellen und nach außen präsentieren. Dazu gehören auch Veränderungen der Services, die in den Filialen zurzeit angeboten werden.

Einen großen Kritikpunkt der Kunden, dass Reparationsstellen kaum besetzt sind und Beratungsmöglichkeiten fehlen, will MediaMarkt Saturn im Besonderen in Angriff nehmen. Karsten Wildberger aus dem Vorstand des Mutterkonzerns Ceconomy sieht die Lösung im Digitalen.

MediaMarkt Saturn will Filial-Angebot ändern

MediaMarkt Saturn setzt neben dem Filialnetz auch auf seinen Webauftritt. Für viele Kunden ist der Onlineshop ohnehin die erste Anlaufstelle. Das sieht auch Vorstandsvorsitzender Wildberger und bemerkt hier einen Zuwachs um 25 Prozent. Er will aber weiter auf beides setzen: online und die Beratung vor Ort.

In einem Podcast kündigt Wildberger daher eine neue Offensive an: den „personalisierten Service“. Neben dem Ausbau der Kontaktmöglichkeiten über die sozialen Medien sollen auch online Termine für eine Beratung in der Filiale gebucht werden können – und das „hoffentlich sehr bald in vielen Märkten in Deutschland“.

Wie geht es weiter?

Ein weiteres Thema für das Unternehmen ist nach wie vor der Zusammenschluss von MediaMarkt auf der einen und Saturn auf der anderen Seite. Hier muss das Unternehmen überlegen, wie es in Zukunft verfahren will. Wildberg will sich auch auf eine stärkere Differenzierung des Angebots zwischen den verschiedenen Marken konzentrieren. Bisher findet man Saturn-Märkte verstärkt in Innenstädten. Dort ist das Angebot auch eher auf Gaming ausgerichtet.

Eine erste Änderung wird sein, noch im November fünf neue Filialen zu eröffnen, allerdings unter dem Namen MediaMarkt, da dieser im Ausland stärker vertreten ist. Diese werden in Form eines Express-Formates kommen.