Selbst Kreuzfahrt-Profis schauen genau hin: Experte enthüllt, wie Urlaub nur die Hälfte kostet

Für manche kommt eine andere Form des Urlaubs gar nicht mehr infrage, sie stechen regelmäßig in See. Viele müssen aber auch Jahre darauf hin sparen, um eine richtig tolle Kreuzfahrt mit Aida, MeinSchiff & Co. erleben zu können. Da ist jeder Tipp, wie man etwas günstiger wegkommt, willkommen.

Die einen wollen norwegische Fjorde erkunden, andere in kurzer Zeit möglichst viele Sehenswürdigkeiten am Mittelmeer besuchen, und wieder andere setzen auf die Sonnengarantie in der Karibik – eine Reise auf einem Ozean-Riesen bietet Urlaubern vielfältige Möglichkeiten, geht aber auch ganz schön ins Geld. Unser Experte Ron Perduss, Verbraucherschützer mit langjähriger Erfahrung, hat für Singles und Familien, für Kreuzfahrt-Neulinge und alte Hasen nützliche Spar-Tipps parat. Hier verrät er sie im Interview mit Bettina Steinke, Chefredakteurin von DER WESTEN und selbst Kreuzfahrt-Fan.

Kreuzfahrt immer beliebter – und immer teurer

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, im Urlaubshotel, im Supermarkt oder eben vor und während der Kreuzfahrt.

Zurück zum Urlaub auf dem Kreuzfahrt-Schiff. In unserem Video spricht Bettina Steinke an, was wohl die allermeisten Urlauber bewegt: „Wo kann man hier nochmal sparen, was sind die besten Schnäppchen? Und wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, eine Kreuzfahrt zu buchen?“

Ron Perduss: „Bis zu 50 Prozent Ersparnis drin“

„Es ist zu merken, dass Kreuzfahrten wahnsinnig teuer geworden sind“, bestätigt Ron Perduss. Dennoch gehen nach der Corona-Pandemie aktuell sogar noch mehr Passagiere an Bord als vorher. Die meisten Deutschen wollen beim Urlaub nicht kürzertreten, für ein paar Tage Erholung greift man dann gezwungenermaßen tiefer in die Tasche. Doch ganz so tief muss es gar nicht sein – wenn man die Profi-Tipps von Verbraucherschützer Ron Perduss beherzigt. „Da sind bis zu 50 Prozent Ersparnis drin“, betont er.

Getränkepakete schon vorher buchen? Es geht immerhin um 30 bis 50 Euro pro Tag und Person. Oder bei Aida direkt an Bord schon die nächste Kreuzfahrt buchen? Auf den Black Friday warten? Auch auf diese Fragen geht Ron Perduss sein. Er selbst ist übrigens kein Fan davon, direkt an Bord die nächste Reise klarzumachen. Warum – und was er stattdessen empfiehlt –, das erfährst du in unserem hier eingebetteten Video aus der Reihe „DER WESTEN klärt auf“.