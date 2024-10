Kreuzfahrt: Achtung! Wenn die Crew diese Worte ruft, wird es für Passagiere brandgefährlich

Während einer Kreuzfahrt passiert viel auf einem Schiff. Vordergründig müssen die Gäste versorgt, bedient und bespaßt werden. Gleichzeitig hat die Crew auch hinter den Kulissen jede Menge zu tun, damit der Laden auf hoher See läuft.

So gibt es viele Abläufe, von denen die Gäste auf Kreuzfahrtschiffen nicht das geringste ahnen. Dabei werden auch Codewörter benutzt, die eine dramatische Situation an Bord verschleiern sollen.

Kreuzfahrt: Crew-Mitglied enthüllt geheime Codes

Egal ob „Mein Schiff“, „Aida“ oder internationale Reedereien – die Codes auf Kreuzfahrtschiffen werden überall die gleiche Bedeutung haben. Ein Crew-Mitglied von „Mein Schiff“ hat jetzt in der „Schwäbische“ enthüllt, was die vermeintlich harmlosen Ausrufe wirklich bedeuten.

Hallt zum Beispiel ein „Bravo! Bravo! Bravo“ durch die Lautsprecher, ist das alles andere als positiv. Der Begriff bedeutet, dass ein Feuer an Bord ausgebrochen ist. Oft folgt auf den Ausruf auch noch ein paar Buchstaben und Zahlen, die die genaue Brandstelle lokalisieren.

Wie die „Mein Schiff“-Mitarbeiterin erklärt, ist das Schiff aufgrund solcher Notfälle in unterschiedliche Nummern-Bereiche eingeteilt. Diese müssen Crew-Mitglieder auswendig lernen und parat haben, wenn sie regelmäßig abgefragt werden.

+++ Kreuzfahrt-Schiff wird von Hurrikan überrascht – Video zeigt beängstigende Szenen +++

Kreuzfahrt: Diese Codes verheißen nichts Gutes

Eine dramatische Situation liegt auch vor, wenn „Oscar“ gerufen wird. Dann ist ein Mann oder eine Frau über Bord gegangen. „Echo“ weist auf eine Gefahr für das Schiff hin, bedeutet: Die Winde sind zu stark, das Schiff beginnt, zu treiben.

Ein häufig genutzter Ausruf ist „Star Code!“ – dieser signalisiert einen medizinischen Notfall und versetzt die Schiffsärzte und zehn besonders geschulte Crew-Mitglieder in einen Alarmzustand. Während sich Ärzte mit ihren Notfallkoffern direkt auf den Weg zu dem Notfall machen, warten die Crew-Mitglieder auf der Krankenstation, um alles für eine mögliche Operation vorzubereiten.

Am schlimmsten ist für Reisende und Mitarbeiter auf einem Kreuzfahrtschiff wohl der Code „Operation Bright Star“, so die „Mein Schiff“-Angestellte. In diesem Fall ist ein Gast verstorben. Eine solche Situation musste die Insiderin aber während ihrer Zeit auf dem Schiff glücklicherweise nicht erleben. Den Großteil der Geheimcodes kennt sie nur aus den Übungen, die regelmäßig stattfanden.