Shein, Temu & Co.: Experte deckt auf, was Kunden nicht wissen sollen – „Grauenhaft“

Wer besonders billig Kleidung kaufen wollte, nutzte lange Zeit die Angebote von Discounter wie Aldi und Lidl oder spazierte in Günstig-Geschäft wie Primark und Kik. Auch bei Amazon lassen sich Textil-Schnäppchen machen. Doch jetzt mischen China-Konkurrenten wie Shein, Temu & Co. den Markt auf. Experten stehen die Haare zu Berge!

+++ Shein, Temu & Co. auf dem Vormarsch – Experten schlagen Alarm! „Schäden in Milliardenhöhe“ +++

Ein T-Shirt für 1,50 Euro, ein Kleid 5 Euro… bei Shein, Temu & Co. ist das vollkommen üblich. Von Ultra-Fast-Fashion ist bei diesen Textilien die Rede, bei denen es nicht schlimm oder sogar gewollt ist, wenn die Kleidungsstücke nur wenige Mal getragen werden und dann im Müll landen. Doch selbst diese kurze Nutzung birgt gewaltige Risiken! Hier erfährst du die Einzelheiten.

Shein, Temu & Co.: Experte klärt über dramatische Risiken auf

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel oder eben im Supermarkt.

+++ Urlaub in China: Deutscher will Brezel essen – er kann nicht fassen, was auf seinem Teller landet +++

Zurück zur Fast-Fashion-Bestellung bei Shein, Temu & Co.: Die China-Konkurrenz attackiert nicht nur den stationären Textil-Einzelhandel von C&A bis Primark, sondern auch die großen Online-Händler wie Amazon, Zalando, About You & Co. Doch Experte Ron Perduss weist auf einen bedeutenden Unterschied hin. „Es ist ein Grauen, was dort mit den Produkten passiert“, stellt der Verbraucherschützer mit Blick auf die Waren von Shein, Temu & Co. klar. Anhand aktueller Text erklärt er die dramatischen Gesundheitsrisiken, die den Kunden eigentlich verborgen bleiben sollen.

Weitere Ratgeber-Videos mit Ron Perduss aus unserer Serie „DER WESTEN klärt auf“:

Was hat es damit genau auf sich? Was ist so schlimm daran, günstige Kleidung bei Shein, Temu & Co. zu bestellen? In unserem hier eingebundenen Video aus der Reihe „DER WESTEN klärt auf“ schildert Verbraucherschützer Ron Perduss, worauf du als Kunde achten musst. Und er kommt zu einem glasklaren Ergebnis. Schau dir das mal an – bevor du bestellst.