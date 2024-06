Temu und Shein auf dem Vormarsch – Experten schlagen Alarm! „Schäden in Milliardenhöhe“

In Zeiten, wo gefühlt alles teurer wird, müssen viele Verbraucher den Cent zweimal umdrehen. Logisch wird dann nach den besten Angeboten geschaut – zum Beispiel bei den China-Plattformen Temu und Shein. Doch Experten schlagen jetzt kräftig Alarm.

Ein neues Oberteil für 5 Euro, eine Sonnenbrille für 3 Euro oder Bettwäsche für 10 Euro: Wer für Klamotten, Haushaltsware und Co. nicht viel ausgeben möchte, der greift häufig auf Temu und Shein zurück. Die beiden Online-Shops sind kräftig auf dem Vormarsch, überschwemmen den deutschen Markt mit Billig-Ware. In den sozialen Netzwerken werben sowohl Temu als auch Shein auffällig und penetrant.

Otto-Vorständin zählt Temu und Shein an

Wie die „Bild“ berichtet, hat statistisch gesehen jeder Deutsche schon einmal bei solch Billig-Anbietern aus China bestellt! Ein Fakt, der Experten kräftig Alarm schlagen lässt – allen voran Katy Roewer. Die 48-Jährige ist Vorständin beim deutschen Handels-Giganten Otto.

„Ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle Marktteilnehmer mit den gleichen Regeln auf dem Markt spielen müssen. Und das erleben wir bei Temu und Shein eben zum Teil nicht“, betont Roewer gegenüber der „Bild“.

EU will Zoll-Gesetz ändern – zum Nachteil für Temu und Shein

Vor allem beim Thema Einfuhrzoll gibt es Streit. Sie seien „eins der Themen, wo wir nicht die gleichen Bedingungen haben“, ist sich die Otto-Vorständin sicher. Temu und Shein nutzen ein Schlupfloch bei den europäischen Zollregeln gnadenlos aus. Für Pakete mit einem Warenwert von unter 150 Euro müssen keine Zoll-Gebühren bezahlt werden. Und die Ramsch-Ware ist meist so billig, dass die Päckchen sowieso einen niedrigeren Warenwert haben. Und wenn nicht, dann verschickt Temu die Ware in Einzelpakete. So wird die Gebühr umgangen.

Die Europäische Union (EU) plant deshalb das Auslaufen dieser Import-Regel im Jahr 2028 vorzuziehen. „Dieser mutmaßliche Steuerbetrug führt in Europa zu Schäden in Milliardenhöhe“, betont SPD-Handels-Experte Alexander Bartz. Laut Schätzungen schicken Temu und Shein rund 400 000 Pakete nach Deutschland – und das jeden Tag!